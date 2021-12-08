Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES 1
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов 2
27.05.2020 В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура 1
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру» 1
20.08.2018 Eset представила в России новое поколение корпоративных продуктов 1
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP 2
22.09.2016 Eset оснастила свои продукты поддержкой платформы macOS Sierra 2
28.09.2015 Eset обновила корпоративные продукты 1
29.07.2015 Продукты Eset NOD32 оснащены поддержкой Windows 10 2
25.06.2015 В антивирусах Eset обнаружена серьезная уязвимость 1
03.06.2013 В России доступен кроссплатформенный комплекс решений Eset для защиты корпоративной среды 2
08.02.2012 Eset начала бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса Eset NOD32 2

Публикаций - 15, упоминаний - 22

ESET Endpoint Security и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 14
Microsoft Corporation 25720 4
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 2
Apple Inc 13087 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 171 1
Fortis - Фортис 40 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
PRO32 - ПРО32 58 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Check Point Software Technologies 824 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 255 1
Google LLC 12625 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 6
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 4
Оцифровка - Digitization 5150 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1895 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 2
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 44 2
Оповещение и уведомление - Notification 5835 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 946 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1717 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 919 1
ФСТЭК РФ - ИТ.САВЗ - Профиль защиты средств антивирусной защиты 1 1
Эмулятор - Emulation 294 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3624 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1151 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 490 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1262 1
Управляемость - Manageability 2238 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 495 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 8
Microsoft Windows 16823 6
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 5
Linux OS 11457 5
ESET Dynamic Threat Defense 8 4
ESET Security Management Center 6 3
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 3
ESET NOD32 File Security 18 3
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 2
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 2
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 2
ESET Enterprise Threat Defense 2 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
SUSE Linux 206 1
Microsoft MPE - Microsoft Malware Protection Engine 6 1
ESET Virtualization Security 3 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
ESET NOD32 Server Security 1 1
Google Android 15179 1
Microsoft Windows 10 1935 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Apple macOS 2399 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 680 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
ESET NOD32 Mobile Security - Eset Mobile Antivirus 47 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 1
Apple macOS Sierra 35 1
ESET NOD32 Internet Security 13 1
Оськин Алексей 22 3
Мартиросян Шушаник 6 1
Malcho Juraj - Малко Юрай 4 1
Толь Елена 8 1
Аносов Иван 2 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Евстигнеев Андрей 1 1
Пономарев Антон 9 1
Королев Антон 2 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Словакия - Словацкая Республика 481 2
Словакия - Братислава 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 1
Украина 7909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5538 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Forrester Research 833 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще