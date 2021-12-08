Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной системой Suse Linux Enterprise Server.

Важность исследования на совместимость программных продуктов Eset и Suse обусловлена тем, что при выборе решений для создания корпоративного ИТ-ландшафта заказчики ориентируются не только на эффективность и высокую производительность, но и на их гибкость: способность поддерживать разные технологические стеки, обеспечивать бесперебойную работу всей системы безопасности, при этом не ограничивая вариативность в построении инфраструктуры.

В рамках исследования были протестированы продукты Eset Server Security for Linux и Eset Endpoint Antivirus for Linux с различными сценариями: использование файлов EICAR и открытием вредоносных ссылок.

Стоит отметить, что комплексные решения Eset позволяют централизованно подходить к вопросу обеспечения информационной безопасности на всех уровнях системы. Вне зависимости от масштабов и структуры организации, они обеспечивают антивирусную защиту инфраструктуры заказчика и мониторинг угроз. Данные характеристики будут актуальны для любых компаний, применяющих мультимодальную ОС Suse Linux Enterprise Server как в составе традиционных инфраструктур, так и для построения программно-реализуемых.

«Технологическое сотрудничество компаний Suse и Eset обеспечит заказчикам безопасность инфраструктуры по всему спектру решений, а благодаря оперативному развертыванию ОС Suse Linux Enterprise Server не потребуется привлечение дополнительных ресурсов, что позволит специалистам по информационной безопасности не только получить эффективные рычаги для управления ситуацией, но и минимизировать затраты на обработку критически важной информации, гарантировав ее сохранность. Если вы хотите усовершенствовать текущий уровень защиты, то всегда можете это сделать при помощи песочницы, используя дополнительный модуль Eset Dynamic Threat Defense», – отметил Иван Аносов, ведущий менеджер проектов Eset по работе с корпоративными клиентами.

«Мы рады партнерству с компанией Eset и новым возможностям, которые теперь доступны заказчикам. Обеспечение безопасности ИТ инфраструктуры – одна из наиболее актуальных задач в области ИТ в настоящее время. Сочетание технологий Eset и Suse позволит комплексно решать задачи бизнеса в части создания гибкой ИТ-инфраструктуры, а также обеспечения ее безопасности и станет надежной основой для дальнейшего развития», – отметили в российском представительстве Suse.