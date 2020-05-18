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Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России

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Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, получил сертификат ФСТЭК на комплексное решение Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6.

Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6 — комплект программных продуктов Eset NOD32, которые могут быть использованы для защиты информационных активов предприятия, в том числе, конфиденциальных сведений, персональных данных сотрудников и партнеров.

Сертификат ФСТЭК России №4216 от 4 февраля 2020 г. действует до 4 февраля 2025 г. Он удостоверяет, что программное обеспечение Eset NOD32 Secure Enterprise Pack (версия 6) является программным средством антивирусной защиты информации и соответствует требованиям документов: Требования к САВЗ, Профиль защиты САВЗ(А четвертого класса защиты. ИТ.САВЗ.А4.ПЗ), Профиль защиты САВЗ («Б» четвертого класса защиты. ИТ.САВЗ.Б4.ПЗ), Профиль защиты САВЗ («В» четвертого класса защиты. ИТ.САВЗ.В4.ПЗ), Профиль защиты САВЗ («Г» четвертого класса защиты. ИТ.САВЗ.Г4.ПЗ).

Сертификат распространяется на следующие компоненты решения: Eset Endpoint Antivirus (EEA) 7.1, Eset File Security для Microsoft Windows Server (EFSW) 7.1, Eset Mail Security для Microsoft Exchange Server (EMSX) 7.1, Eset Remote Administrator (ERA) 6.5.

«Eset был и остается одним из сильнейших вендоров в сфере информационной безопасности и получение сертификата соответствия требованиям ФСТЭК России в очередной раз это подтверждает», — сказал директор департамента корпоративных продаж Eset Антон Пономарев. — Решение, сертифицированное ФСТЭК России, необходимо для защиты предприятий, которые обрабатывают персональные данные клиентов и сотрудников компании».

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