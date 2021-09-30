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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197634
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Пономарев Антон

СОБЫТИЯ


30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 1
14.04.2021 Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год 1
31.03.2021 Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей 1
29.03.2021 Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях 1
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
28.05.2018 ESET представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 1
27.08.2012 «МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении ВСК 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Пономарев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4902 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
МегаФон 10652 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5349 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6373 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1157 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1163 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8458 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2305 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29585 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 998 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11718 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 435 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2656 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 595 1
ФСТЭК РФ - ИТ.САВЗ - Профиль защиты средств антивирусной защиты 1 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 72 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4376 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6613 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5242 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 590 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1316 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3220 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 1
МегаФон SIM-карты 18 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 1
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 15 1
ESET Connect 3 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
ESET NOD32 File Security 18 1
ByteDance - TikTok 353 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 917 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
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Калабухов Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1704 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3777 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 1
Запугивание и шантаж 177 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3842 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3134 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 474 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 726 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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