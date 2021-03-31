Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить степень доверия россиян к отечественному ПО и узнать у жителей страны, как они относятся к новому закону.

Исследование показало, что больше трети респондентов (38%) в целом доверяют российскому программному обеспечению. Тех, кто считает отечественное ПО некачественным, оказалось на 10% меньше (28%). Остальные участники опроса признались, что не считают этот вопрос важным. Интересно, что среди тех, кто верит в российский софт, больше женщин, чем мужчин, а также людей старшего поколения (55-65 лет).

Эксперты также проанализировали отношение россиян к замене иностранного программного обеспечения на российские аналоги. Выяснилось, что каждый третий пользователь позитивно относится к переходу на российский продукт и думает, что соотечественники недооценивают то, что производится внутри страны. Однако 24% участников исследования не согласны и считают, что иностранный софт лучше.

Говоря об отношении россиян к новому закону, мнения жителей страны разделились. Так, больше трети (33%) опрошенных считают, что закон поможет развитию российской ИТ-отрасли и поддержит отечественных разработчиков. Другие 26% респондентов напротив уверены, что нововведение плохо скажется на конкуренции и качестве российского ПО. Меньшинство не считают этот вопрос важным.

Тем не менее, почти треть (29%) участников исследования, после введения новых норм, собираются удалить предустановленное ПО. Вместо него пользователи намереваются установить бесплатный иностранный аналог (в 56% случаях) или платное иностранное приложение (в 22% случаях). Еще 9% респондентов отметили, что выберут платное российское ПО.

«Как показывают опросы, человек стремится к свободе выбора, и пока еще с оглядкой на мировой рынок. Дары от феи-крестной могут казаться эталонными, а на поверку международного рынка в один момент превратиться в небезопасную тыкву, либо давать урезанный материал, если говорить о поисковых и медиа ресурсах. Конкуренция помогает развиваться не только продукту, но и клиентам, которые должны потреблять разностороннюю информацию, видеть разные мнения и принимать свое собственное решение», — сказал Антон Пономарев, директор департамента корпоративных продаж Eset.