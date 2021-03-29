Спецпроекты

Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях

Безопасность Стратегия безопасности Интернет

Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете.

По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в сети. Интересно, что женщины обеспокоены этим вопросом сильнее, чем мужчины. Больше внимания кибербезопасности уделяют молодые люди (18-24) и представители старшего поколения (55-65). Тем не менее, почти треть (28%) пользователей Рунета вопрос ИБ не беспокоит совсем.

Зачастую россияне не знают и не хотят знать, что происходит с их персональными данными — об этом заявила почти треть участников исследования (31%). Большинство пользователей уверены, что их личные данные хранятся у провайдера и оператора связи (42%), остальные полагают, что они предоставляются в госструктуры или продаются приложениями.

Исследование показало, что каждый второй пользователь хоть раз становился жертвой взлома в соцсетях. Вторым по частоте инцидентом, с которым приходилось иметь дело пользователям, стала утечка персональных данных, за ней следует шантаж мошенниками. Реже, но все-таки происходят кражи денег с карты (в 8% случаев), а также слив интимных фотографий — с ним столкнулись 4% опрошенных. Эксперты связывают такие проблемы с низким уровнем цифровой грамотности граждан.

Кроме того, россияне не всегда контролируют информацию, которой они делятся в интернете. Например, 41% респондентов дают приложениям доступ к геолокации, а 35% опрошенных используют основную/зарплатную банковскую карту для покупок в интернете. Еще треть пользователей позволяют сторонним сайтам и соцсетям собирать их данные. Россияне также признались, что иногда публикуют фотографии документов, билетов и чеков, пересылают пароли в электронной почте/мессенджерах и отправляют общедоступные ссылки на документы.

Аналитики также узнали, с чем больше всего боятся столкнуться пользователи в интернете. Оказалось, что подавляющая часть опрошенных (63%) боится кражи денег с банковских карт, а также утечки персональных данных (53%). При этом более 60% респондентов используют на устройствах бесплатные антивирусы и программы VPN, что часто становится причиной утечки личной информации.

Топ-5 страхов пользователей, связанных с ИБ в интернете: кража денежных средств; утечка персональных данных; слив интимных фотографий; публикация личных фотографий без разрешения; отслеживание по геолокации.

«Каждый день Eset выявляет в интернете вагон и маленькую тележку взломов. Ломают не только пароли, но и сайты, что зачастую сделать гораздо проще. Вряд ли мы сможем вспомнить, на каких сайтах у нас есть учетка: интернет-магазины, форумы, курсы и так далее. А так как у человека, как правило, не так много вариантов пароля, получив доступ к одному варианту связки логина-пароля, злоумышленник получает доступ и ко всем остальным, ー сказал Антон Пономарев, директор департамента корпоративного бизнеса Eset. ー Так что в наше время к паролям нужно относиться очень осторожно, делать их как можно сложнее и менять как можно чаще. Это же касается и корпоративного пользователя, но компаниям проще — можно установить средство двухфакторной аутентификации на важные сервисы и защититься от этой угрозы»

Другие материалы рубрики

Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности

ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании

Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть

ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий