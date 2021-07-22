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Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok

Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы узнать у родителей, чем занимаются их дети в сети. Выяснилось, что чаще всего (в 77% случаев) дети смотрят развлекательный контент в соцсетях. Вторыми по популярности стали онлайн-игры, за ними следуют общение с друзьями / единомышленниками и учеба.

Кроме того, каждый четвертый родитель отметил, что его ребенок не только потребляет, но и создает свой контент в сети. Самым популярным онлайн-ресурсом взрослые назвали YouTube — в нем сидят 72% детей.

Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE.

Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает беспокойство у более половины (56%) опрошенных. Еще треть респондентов обеспокоены безопасностью ВКонтакте, реже взрослые не доверяют платформам YouTube или Instagram. Не считают соцсети опасными для несовершеннолетних — 17% участников.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев дал родителям совет, как контролировать поведение детей в TikTok.

«В настройках приложения с прошлого года появилась функция «Семейные настройки / Family Pairing». В разделе «Контроль экранного времени» родители смогут выставить ежедневный лимит по использованию приложения детьми. В разделе «Безопасный режим» родители сами определяют нежелательный контент, например, с фильтрацией по конкретным блогерам. В разделе «Настройки личной переписки» мамы и папы могут ограничить список пользователей, которые отправляют сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить функцию переписки», - рассказал Антон Пономарев.

Владимир Бахур

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