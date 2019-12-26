Eset и МТС запустили антивирусные сервисы

Eset и МТС запустили ряд новых услуг. Теперь абонентам МТС доступны следующие услуги: подписка на антивирус Eset NOD32 Internet Security, Eset NOD32 Parental Control и Eset NOD32 Mobile Security. Цель сотрудничества компаний — сделать интернет более безопасным для каждого пользователя.

Киберпреступников в наши дни интересуют не только предприниматели с миллионным оборотом — сегодня столкнуться с мошенничеством, шантажом и другими угрозами может любой пользователь.

Использование антивируса поможет избежать многих проблем, таких как утечка личных данных, кража информации о кредитных картах, распространение спама и нежелательного контента и т. д. Eset NOD32 Internet Security обеспечивает защиту от большинства известных на данный момент киберугроз.

Антивирус позволяет выстроить комплексную домашнюю систему информационной безопасности: например, проверить наличие уязвимостей в роутере, ограничить возможность доступа посторонних к веб-камере.

Мобильный антивирус защищает пользователей смартфонов от большинства киберугроз, которые могут вывести устройство из строя и привести к хищению персональных данных.

Родительский контроль реализован в игровом формате. Он помогает следить за активностью детей в интернете, обучать их основам цифровой гигиены и определять местоположение ребенка.