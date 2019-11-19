Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена

Xiaomi вышла на рынок электронных книг с недорогим ридером, оснащенным тачскрином и подсветкой. Его продажи начнутся в конце 2019 г. по цене меньше $90.

Гаджет для любителей чтения

Компания Xiaomi разработала свою первую электронную книгу с подсветкой и сенсорным дисплеем Е Ink из сверхбюджетного сегмента. Как и ее смартфоны, ридер хоть и стоит сравнительно дешево, но обладает рядом достоинств, отсутствующих в моделях с аналогичной ценой.

Итоговое название своей «читалки» Xiaomi на момент премьеры не сообщила – устройство может быть известно как eBook Reader или MiReader, пишет GizmoChina. По состоянию на 19 ноября 2019 г. производство гаджета еще не началось – 20 ноября 2019 г. Xiaomi запустит краудфандинговую кампанию по сбору средств на производство.

В случае успешного завершения кампании MiReader поступит в продажу на территории Китая 18 декабря 2019 г. Сроки релиза книги на международном рынке остаются неизвестными, в отличие от ее стоимости в КНР – на момент приема предварительных заказов она составит $82 (5230 руб. по курсу ЦБ на 19 ноября 2019 г.), а после выпуска она вырастет до $85 (5420 руб.).

Корпус MiReader оказался двухцветным - спереди белым, сзади темно-серым

Для сравнения, на российском рынке цены электронных книг с подсветкой и тачскрином, согласно «Яндекс.маркету», начинаются с 5400 руб. за модель Digma S683G. Она уступает новинке Xiaomi по объему встроенной памяти (4 ГБ), емкости аккумулятора (1500 мАч), интерфейсу зарядки (microUSB 2.0) и тактовой частоте процессора (600 МГц).

Характеристики дисплея

В Xiaomi MiReader используется монохромный сенсорный дисплей на электронных чернилах производства компании Е Ink. Поколение экрана Xiaomi не раскрывает, равно как и его разрешающую способность, но с учетом плотности пикселей 212 ppi и диагонали 6 дюймов разрешение его составляет 1024х758 точек, и это E-Ink Carta.

Отказ от цветного ЖК-дисплея обусловлен тем, что панели Е-Ink изначально разрабатывались для считывания с них в первую очередь текстовой, а не графической составляющей. Они потребляют минимум энергии и не выцветают на солнце, не нуждаясь при этом в подсветке.

Тем не менее, подсветка в MiReader все же есть. В отличие от более дорогих моделей, у нее только один оттенок (холодный белый свет), но у нее в наличии 24 уровня яркости. Количество используемых светодиодов не установлено.

Процессор, память и прошивка

MiReader базируется на ARM-процессоре B300 производства компании AllWinner. Это 4-ядерный чип с тактовой частотой 1,8 ГГц, изначально разработанный для использования в электронных книгах. В его состав входят ядра Cortex A7 и двухъядерная видеокарта Mali-400 MP2.

Процессор работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель получил емкость 16 ГБ. Поддержку сменных накопителей microSD Xiaomi во время анонса не упомянула.

Ридер Xiaomi поддерживает все основные форматы электронных книг

Книга работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с проприетарным интерфейсом, заточенным под быстрое взаимодействие с электронными книгами и документами. Штатное ПО для чтения распознает форматы EPUB, PDF, DOC, XLS, PPT и TXT. Поддержка FB2 не заявлена, но книга позволяет устанавливать сторонние приложения, то есть можно поставить, например, OReader с интерфейсом, подходящим для электрофоретических дисплеев, и более широким списком поддерживаемых форматов книг.

Система питания и габариты

MiReader весит 178 граммов при размерах 159x116x8 мм. Масса указана с учетом встроенного аккумулятора емкостью 1800 мАч.

Батарея книги заряжается по USB-C – современному интерфейсу симметричной формы, встречающемуся в актуальных Android-смартфонах, а также в новых ноутбуках Apple, включая 16-дюймовый MacBook Pro 2019. Поддержка ускоренной зарядки в MiReader не заявлена, а в комплект поставки входит сетевое зарядное устройство мощностью 7,5 Вт (5 В, 1,5 А).