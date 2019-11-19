Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена
Xiaomi вышла на рынок электронных книг с недорогим ридером, оснащенным тачскрином и подсветкой. Его продажи начнутся в конце 2019 г. по цене меньше $90.
Гаджет для любителей чтения
Компания Xiaomi разработала свою первую электронную книгу с подсветкой и сенсорным дисплеем Е Ink из сверхбюджетного сегмента. Как и ее смартфоны, ридер хоть и стоит сравнительно дешево, но обладает рядом достоинств, отсутствующих в моделях с аналогичной ценой.
Итоговое название своей «читалки» Xiaomi на момент премьеры не сообщила – устройство может быть известно как eBook Reader или MiReader, пишет GizmoChina. По состоянию на 19 ноября 2019 г. производство гаджета еще не началось – 20 ноября 2019 г. Xiaomi запустит краудфандинговую кампанию по сбору средств на производство.
В случае успешного завершения кампании MiReader поступит в продажу на территории Китая 18 декабря 2019 г. Сроки релиза книги на международном рынке остаются неизвестными, в отличие от ее стоимости в КНР – на момент приема предварительных заказов она составит $82 (5230 руб. по курсу ЦБ на 19 ноября 2019 г.), а после выпуска она вырастет до $85 (5420 руб.).
Для сравнения, на российском рынке цены электронных книг с подсветкой и тачскрином, согласно «Яндекс.маркету», начинаются с 5400 руб. за модель Digma S683G. Она уступает новинке Xiaomi по объему встроенной памяти (4 ГБ), емкости аккумулятора (1500 мАч), интерфейсу зарядки (microUSB 2.0) и тактовой частоте процессора (600 МГц).
Характеристики дисплея
В Xiaomi MiReader используется монохромный сенсорный дисплей на электронных чернилах производства компании Е Ink. Поколение экрана Xiaomi не раскрывает, равно как и его разрешающую способность, но с учетом плотности пикселей 212 ppi и диагонали 6 дюймов разрешение его составляет 1024х758 точек, и это E-Ink Carta.
Отказ от цветного ЖК-дисплея обусловлен тем, что панели Е-Ink изначально разрабатывались для считывания с них в первую очередь текстовой, а не графической составляющей. Они потребляют минимум энергии и не выцветают на солнце, не нуждаясь при этом в подсветке.
Тем не менее, подсветка в MiReader все же есть. В отличие от более дорогих моделей, у нее только один оттенок (холодный белый свет), но у нее в наличии 24 уровня яркости. Количество используемых светодиодов не установлено.
Процессор, память и прошивка
MiReader базируется на ARM-процессоре B300 производства компании AllWinner. Это 4-ядерный чип с тактовой частотой 1,8 ГГц, изначально разработанный для использования в электронных книгах. В его состав входят ядра Cortex A7 и двухъядерная видеокарта Mali-400 MP2.
Процессор работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель получил емкость 16 ГБ. Поддержку сменных накопителей microSD Xiaomi во время анонса не упомянула.
Книга работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с проприетарным интерфейсом, заточенным под быстрое взаимодействие с электронными книгами и документами. Штатное ПО для чтения распознает форматы EPUB, PDF, DOC, XLS, PPT и TXT. Поддержка FB2 не заявлена, но книга позволяет устанавливать сторонние приложения, то есть можно поставить, например, OReader с интерфейсом, подходящим для электрофоретических дисплеев, и более широким списком поддерживаемых форматов книг.
Система питания и габариты
MiReader весит 178 граммов при размерах 159x116x8 мм. Масса указана с учетом встроенного аккумулятора емкостью 1800 мАч.
Батарея книги заряжается по USB-C – современному интерфейсу симметричной формы, встречающемуся в актуальных Android-смартфонах, а также в новых ноутбуках Apple, включая 16-дюймовый MacBook Pro 2019. Поддержка ускоренной зарядки в MiReader не заявлена, а в комплект поставки входит сетевое зарядное устройство мощностью 7,5 Вт (5 В, 1,5 А).