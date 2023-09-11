Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала

Достойная альтернатива дефицитному одноплатнику

Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили сверхкомпактный одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W для конкуренции с оригинальной моделью Pi Zero 2W знаменитого семейства Raspberry Pi.

Orange Pi Zero 2W выполнен в форм-факторе его прототипа, созданного британской Raspberry Pi Foundation, и идентичен ему в габаритах. Размеры обоих устройств составляют 30х65х1,2 мм. От своего конкурента, появившегося на рынке осенью 2021 г., отличается улучшенными техническими характеристиками и более низкой ценой. Разработку китайских инженеров в базовой конфигурации можно приобрести на популярных торговых интернет-площадках по цене от $12,9 (около 1,26 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 сентября 2023 г.).

Рекомендованная розничная цена Raspberry Pi Zero 2W составляет $15, однако приобрести этот одноплатник за такую сумму непросто. К примеру, ни у одного из официальных партнеров RPI Foundation в США миниатюрный компьютер по состоянию на утро 11 сентября 2023 г. приобрести было невозможно, поскольку товар отсутствовал на складе. Североамериканский онлайн-ритейлер CanaKit предлагал купить устройство в составе комплекта (флеш-карта microSD на 32 ГБ, радиатор, корпус, адаптер Mini HDMI, кабель USB OTG, 2,5-амперный блок питания) по цене в $64,95.

Фото: Shenzhen Xunlong Большинство компонентов Orange Pi Zero 2W расположено с фронтальной стороны

На рынке по-прежнему сохраняется дефицит продукции, выпускаемой под брендом Raspberry Pi, начало которому положила нехватка чипов в период пандемии covid-19. Однако, по словам Эбена Аптона (Eben Upton), главы Raspberry Pi, в течение 2023 г. ситуация на этом направлении постепенно улучшается, что подтверждают и зарубежные партнеры компании. Тем не менее китайский «клон» может оказаться неплохой альтернативой для нуждающихся в недорогом сверхкомпактном одноплатном компьютере.

«Начинка» Orange Pi Zero 2W

По информации с официального сайта производителя, китайский Orange Pi Zero 2W построен на базе однокристальной системы (SoC) Allwinner H618. Центральный процессор, входящий в ее состав, состоит из четырех ядер Arm Cortex-A53, работающих на частоте до 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Mali G31 MP2 (поддержка OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1).

Фото: Shenzhen Xunlong На обратной стороне платы размещен флеш-модуль емкостью 16 МБ

Устройство поставляется в четырех различных конфигурациях, отличие которых заключается лишь в объеме доступной оперативной памяти LPDDR4: 1 ГБ, 1,5 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ. Емкость встроенного SPI-флеш-накопителя составляет 16 МБ. Впрочем, запуск операционной системы и прочих программ может осуществляется и с флеш-карты формата microSD, для чего на одноплатнике предусмотрен соответствующий разъем.

Что касается поддержки сетевых интерфейсов, то пользователю доступны беспроводная связь стандартов Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 (с возможностями BLE).

Вывод видео разрешением вплоть до 4K при кадровой частоте до 60 осуществляется посредством разъема Mini HDMI, звука – через 24-контактный интерфейс расширения.

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На плате также распаяны два порта USB 2.0 (Type-C; 5В/2А), один из которых используется для питания устройства.

Кроме того, присутствует стандартный для семейства Raspberry Pi и многочисленных «клонов» 40-контактный интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO).

Возможности одноплатного компьютера могут быть улучшены за счет платы расширения, которая приобретается отдельно и стоит $5. Она дополняет девайс двумя портами USB 2.0 (Type A), интерфейсом Ethernet 100 Мбит/сек, инфракрасным (IR) приемником, 3,5-миллиметровым аудиовыходом, ТВ-выходом и тремя кнопками. Реакция на нажатие двух из них определяется пользователям, а третья может применяться только для управления питанием устройства.

Поддерживаемые ОС

На официальном сайте продукта разработчиком заявлена поддержка устройством фирменной операционной системы Orange Pi OS на базе Linux, популярных дистрибутивов Linux общего назначения Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, а также ОС Google Android TV 12, которая нацелена на использование в смарт-ТВ и мультимедиа-приставках к телевизору.

Лучше, чем Pi Zero 2W?

В основе одноплатника, выпущенного в 2021 г. Pi Zero 2W лежит SoC система Broadcom BCM2710A1, точно такая же, как и в стартовой версии полноразмерного Raspberry Pi 3. Единственное отличие заключается в том, что в новом мини-компьютере частота всех четырех 64-битных ядер ARM Cortex-A53 принудительно снижена до 1 ГГц. Таким образом, китайская новинка превосходит своего британского соперника по показателю максимальной тактовой частоты, что, впрочем, однозначно не указывает на его в полтора раза более высокую производительность. Стоит иметь в виду, что кэш CPU Allwinner H618 составляет 512 КБ против 1 МБ у BCM2710A1.

Pi Zero 2W может похвастаться наличием 512 МБ оперативной памяти LPDDR2 производства Micron в единой упаковке (SiP) RP3A0 с микросхемой BCM2710A1. Здесь превосходство продукта Shenzhen Xunlong налицо: даже базовая версия одноплатника несет вдвое больший объем памяти, притом более производительной и энергоэффективной LPDDR4.

Orange Pi Zero 2W поддерживает более современные сетевые интерфейсы (Wi-Fi 2,4 ГГц; Bluetooth 4.2), а возможности по аппаратному декодированию видео у него шире – британское устройство гарантирует вывод видео в разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду.