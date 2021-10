Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника

Достойный наследник Pi Zero

Проект Raspberry Pi представил новое поколение самых компактных одноплатных компьютеров в линейке Raspberry – Pi Zero 2 W. Эта усовершенствованная модель отличается от предшественника – Pi Zero – существенно повышенной производительностью.

По заявлению создателей, в многопоточном режиме при тестировании утилитой sysbench новинка демонстрирует почти ровно в пять раз более высокие результаты в сравнении с оригинальным Pi Zero. Однако в отличие от него Pi Zero 2 W, как и Pi Zero W, несет «на борту» дополнительные модули беспроводной связи, что сказывается на его цене. Свежий Raspberry можно приобрести за $15.

Несмотря на выход новой модели, Raspberry Pi не планирует сворачивать производство Pi Zero и Pi Zero W. По мнению разработчиков, улучшенная версия Zero 2 W гармонично вписывается в семейство Zero.

Новый мини-компьютер Raspberry Pi Zero 2 W в сверхкомпактном форм-факторе

В октябре 2021 г. CNews писал о том, что Raspberry Pi впервые за всю историю проекта повысил цену на один из своих продуктов. Таковым стала 2-гигабайтная модель Raspberry Pi 4, которая подорожала почти на треть. Кроме того, компания присвоила некоторым моделям одноплатников низкий приоритет. Всему виной повышенный спрос на продукцию британской компании на фоне глобального дефицита полупроводников.

Технические особенности

В основе модернизированного одноплатника Pi Zero 2 W лежит однокристальная система Broadcom BCM2710A1, точно такая же, как и в стартовой версии полноразмерного Raspberry Pi 3. Единственное отличие заключается в том, что в новом мини-компьютере частота всех четырех 64-битных ядер ARM Cortex-A53 принудительно снижена до 1 ГГц.

Pi Zero 2 W может похвастаться наличием 512 МБ оперативной памяти LPDDR2 производства Micron в единой упаковке (SiP) RP3A0 с микросхемой BCM2710A1. Авторство дизайна упаковки и всего одноплатного решения принадлежит Саймону Мартину (Simon Martin), экс-инженеру Broadcom.

Новая компоновка, придуманная Саймоном Мартином

По словам главы Raspberry Pi Trading, Эбена Аптона (Eben Upton), именно благодаря труду этого специалиста габариты новой модели Zero 2 W (65x30 мм) совпадают с таковыми Zero W. Таким образом, клиенты компании смогут найти применение старым корпусам для одноплатника после приобретения новинки. Новинка также совместима с большинством прочих аксессуаров.

С новинкой можно использовать оригинальные корпуса

Кроме того, в Zero 2 W, как и во всех последних продуктах производства Raspberry Pi используется усовершенствованный термоинтерфейс на основе толстого слоя меди, который обеспечивает более качественное отведение тепла. По словам Аптона, Zero 2 W без корпуса при температуре окружающей среды на уровне 20 градусов Цельсия спокойно и сколь угодно долго выдерживает стресс-тест LINKPACK, причем без снижения производительности со временем.

Что касается сетевых возможностей платы, то заявлена поддержка Wi-Fi (2,4 ГГц IEEE 802.11b/h/n) и Bluetooth 4.2, BLE.

Модули беспроводной связи под металличской защитой от помех

Одноплатное решение также оснащено разъемом под карту памяти формата MicroSD, 40-контактным HAT-совместимым разъемом, портом Mini HDMI, композитным видеовыходом, контактами для сброса и CSI-2-интерфейсом для подключения камеры. Доступен один порт USB 2.0 с поддержкой OTG.

Устройство поддерживает графический интерфейс OpenGL ES 1.1 и 2.0; аппаратное декодирование видео при помощи кодеков H.264, MPEG-4 в разрешении до 1080p при 30 кадрах в секунду, а также кодирование видео с использованием H.264 все в том же FullHD-разрешении и при минимально комфортных на сегодняшний день 30 fps.

Новый блок питания

Вместе с Pi Zero 2 W британский проект также представил официальный блок питания для него с интерфейсом USB.

Официальный блок питания для Pi Zero 2 W обеспечивает большую мощность, нежели необходимо

Внешне и по своим характеристикам он напоминает аналогичное устройство для модели Raspberry Pi 4, но отличается коннектором. В новинке используется USB-разъем Type-B вместо Type-C. Помимо этого, максимальная сила тока в только что представленном сетевом адаптере ограничена 2,5А. Однако, по мнению разработчиков, этого хватит с лихвой, плюс ко всему при необходимости с помощью девайса можно будет запитать Raspberry Pi 3B или 3B+.

Доступность

Согласно информации, опубликованной на сайте Raspberry Pi Trading, с 28 октября 2021 г. Raspberry Pi Zero 2 W доступен в Великобритании, странах Евросоюза, США, Канаде и Гонконге.

Компания обещает, что данный перечень будет пополняться по мере прохождения сертификации в тех или иных странах. Ближайшие кандидаты – Австралия и Новая Зеландия. Приобрести новинку там можно будет ориентировочно в ноябре 2021 г.

О наличии планов по выходу на российских рынок с Pi Zero W 2 или другой продукцией не сообщается.

Raspberry Pi Trading подчеркивает, что нехватка чипов по всему миру касается и их последнего продукта. С учетом данной проблемы компания рассчитывает отгрузить около 200 тыс. штук Zero 2 W до конца 2021 г. и примерно 250 тыс. в первом полугодии 2022 г.

Краткая история Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

Сегодня модельный ряд Raspberry Pi включает более десятка различных конфигураций одноплатника. «Облегченные» версии – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10.

Также в январе 2019 г. был анонсирован вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флеш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35.

В феврале 2019 г. Raspberry Pi Foundation открыла свой первый офлайн-магазин в Кембридже (Великобритания), преследуя цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.

В октябре 2020 г. была представлена промышленная версия Raspberry Pi 4 – Compute Module 4. Заявлены вычислительная мощь «большого» Raspberry, поддержка беспроводной связи, обновленный, более компактный форм-фактор, масса вариантов конфигурации – по цене от $25.

В январе 2021 г. свет увидела первая микроконтроллерная плата компании – Raspberry Pi Pico, самое дешевое устройство в ассортименте RPI – $4 за штуку.