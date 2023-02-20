Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК

Польские разработчики выпустили одноплатный ПК Urve Board Pi с накопителем на 8 ГБ и поддержкой SSD-накопителей в формате М.2, как у настольных ПК и ноутбуков. Это выгодно отличает его от Raspberry Pi последнего поколения, у которого нет ни М.2, ни встроенной памяти. Китайцы продают такие одноплатники значительно дешевле.

Новее и лучше

Польская компания EVEO разработала одноплатный компьютер Urve Board Pi, представляющий собой клон британского Raspberry Pi 4B. C точки зрения расположения элементов это и вовсе почти точная копия Raspberry Pi Model 3B, пишет портал Tom’s Hardware.

Но если оригинальный Raspberry Pi даже четвертого поколения с трудом можно назвать полноценной заменой настольных ПК, то с Urve Board Pi вполне можно отказаться от использования полноразмерных системных блоков начального уровня. Такую возможность обеспечивает разъем М2, позволяющий подключать твердотельные накопители, в том числе с поддержкой NVMe.

Польский вариант Urve Board Pi оценивается в $90 (6730 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2023 г.) без учета доставки. Одноплатный ПК доступен в единственной комплектации с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Фото: EVEO Польский взгляд на современные одноплатные ПК

Оригинальный Raspberry Pi 4 стоит дешевле – 52 британских фунта стерлингов или около 4670 руб. с теми же 2 ГБ ОЗУ. Но этот одноплатник не располагает встроенной памятью и тем более слотом М2, к тому же он появился почти четыре года назад и за это время успел морально устареть.

Полный набор

На печатной плате Urve Board Pi размерами 86х56 мм (как банковская кредитка) разработчики разместили модули памяти, чип Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5 (802.11ac 2,4 и 5 ГГц) и выход HDMI 2.0 с поддержкой разрешения до 4К для подключения к монитору или ТВ. В «сердце» платы находится процессор Rockchip RK3566, вышедший в конце 2020 г. Он базируется на четырех ARM-ядрах Cortex A55 на частоте по 1,8 ГГц и располагает встроенной видеоподсистемой Mali‑G52. В качестве оперативной памяти используется модуль LPDDR4, а встроенный накопитель – то чип еММС.

Фото: EVEO Магия современной микроэлектроники. На крошечной плате умещается то, что раньше занимало целое здание

Urve Board Pi получил разъем USB-C, но здесь он используется только для отладки и подачи питания (требуются 5В, 2А). К проводным интерфейсам относятся три USB 2.0, один USB 3.0 и гигабитный Ethernet.Также в наличии миниджек 3,5 мм, разъем для камеры MIPI CSI, четырехполосный MIPI DSI (для подключения дисплеев), а также 40-пиновый коннектор GPIO, совместимый с Raspberry Pi.

Фото: EVEO Если места не хватает, всегда можно задействовать тыльную сторону платы

EVEO поставляет Urve Board Pi в комплекте с ОС Android 11 или Linux-дистрибутивом Debian 11. Технически, опытным специалистам не составит труда установить на него требуемую ОС с поддержкой ARM-процессоров.

Преимущества польского над британским

У нового Urve Board Pi есть немало отличий, выделяющих его на фоне Raspberry Pi 3 или 4. В первую очередь это более современный процессор, в которой встроен NPU-модуль для ускорения вычислений в задачах машинного обучения или искусственного интеллекта. В Raspberry Pi Model 4 и тем более Model 3 NPU не предусмотрен.

Фото: PiHut Raspberry Pi Model 4

Также в Urve Board Pi присутствуют встроенное флэш-хранилище eMMC, часы реального времени (RTC) с резервной батареей и разъем для SSD M.2. В спецификациях последнего EVEO запуталась и указала, что он работает только в режиме SATA, что гарантирует низкую по меркам 2023 г. скорость работы. Эксперты портала CNX-Software убедились, что Urve Board Pi получил поддержку PCI-E/NVMe.

Китайцы все равно впереди

При всех своих достоинствах новый Urve Board Pi имеет один значительный недостаток – высокую цену. Если сравнивать с Raspberry Pi 4, то разница в стоимости не в пользу Urve Board Pi оправдана более современными компонентами. Но в мире существует несколько китайских клонов Raspberry Pi, которые и дешевле, и лучше оригинала.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

В конце 2022 г. в КНР состоялся дебют одноплатного ПК Orange Pi 5, пришедшего на замену Raspberry Pi 4 Model B. Он стоит $85 (6300 руб.) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ROM, но также доступны версии без встроенной памяти – за $69 (5100 руб.) с 4 ГБ RAM и за $75 (5550 руб.) с 8 ГБ RAM.

Orange Pi 5 построен на еще более производительном процессоре, нежели польский Urve Board Pi – на 8-ядерном Rockchip RK3588S (четыре Cortex A76 и четыре Cortex A55). К минусам модели можно отнести только отсутствие слота М2.

В январе 2023 г. прошла премьера одноплатника Radxa Rock 5A, на этот раз с поддержкой М2. Компьютер с предложен с 4, 8 и 16 ГБ ОЗУ и стоит от $99 (7330 руб.). В цену входит CPU Rockchip модели RK3588S, такой же, как у Orange Pi 5. Размеры ПК такие же, как у банковской карты – 86х56 мм. Orange Pi 5 немного больше – 100х62 мм.