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Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5

Компания «Ред Софт» выпустила образы «Ред ОС 8» для работы с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5. Теперь пользователям Raspberry Pi доступен выбор из трех образов «Ред ОС 8» с графическими окружениями KDE, Gnome и Mate, а также дистрибутив без графического окружения — «Минимальный сервер» для работы с терминалом. Все образы доступны для скачивания на официальном сайте «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi применяются в робототехнике, используются для разработки умных устройств (IoT) и создания решений на базе искусственного интеллекта. Совместимость «Ред ОС 8» с Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5 открывает новые возможности для обучения. Так, школьники и студенты смогут на практике изучать различные языки программирования и создавать собственные проекты, параллельно осваивая работу с отечественным дистрибутивом.

Ранее компания «Ред Софт» успешно портировала «Ред ОС 8» для одноплатных компьютеров Repka Pi 4 Optimal и Orange Pi Zero 2W. «Ред ОС 8» имеет полноценную поддержку архитектуры ARM. Обновления для архитектур ARM и x86_64 выпускаются параллельно. Функционал «Ред ОС 8» и состав ее репозитория аналогичен для обеих архитектур.

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