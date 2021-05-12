Спецпроекты

Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1

Интернет Хостинг и домены

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о расширении линейки выделенных серверов, доступных для аренды. Компания первой среди российских IaaS-провайдеров предложила для заказа конфигурации на базе одноплатных ПК: Mac mini c чипом M1, а также новый бюджетный вариант размещения на базе Raspberry Pi 4B.

Клиенты Selectel получат доступ к следующим технологическим и бизнес-преимуществам новых решений: с помощью аренды сервера с macOS на M1 DevOps-инженеры и разработчики смогут улучшить CI/CD-процессы, создавать и отлаживать ПО для macOS и iOS, полностью делегируя вопросы по организации инфраструктуры и сетевой доступности облачному провайдеру; аренда сервера с Raspberry Pi 4B — самый бюджетный вариант выделенного сервера у Selectel (стоимость аренды составляет 499 руб/мес). Конфигурация подойдет компаниям и физическим лицам, для которых важно размещение на выделенном сервере, но в рамках определенного бюджета. При этом они смогут воспользоваться всеми преимуществами выделенных серверов Selectel, включая услуги технической поддержки 24/7 и возможность помесячной аренды.

«Мы рады первыми среди российских провайдеров предложить услуги по аренде серверов на базе одноплатных ПК — две новые конфигурации под разные бизнес-задачи. Selectel стремится постоянно дополнять продуктовую линейку новейшими технологическими решениями, при этом фокусируясь на потребностях различных категорий заказчиков», — отметил Константин Ансимов, директор по развитию выделенных серверов и оборудования, Selectel.

«Клиенты Selectel - это и крупные компании, и малый бизнес, поэтому для нас также важно предложить решения в различных ценовых сегментах. Так, например, аренда сервера на базе Raspberry Pi 4B — уникальная для российского рынка конфигурация с точки зрения сочетания технологических преимуществ платформы и ее стоимости», — отметил Константин Ансимов.

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