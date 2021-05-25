Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux

Состоялась премьера одноплатного ПК Rock Pi 4 Plus размером с кредитную карту. У него есть своя встроенная память и предустановленная система Twister OS – Linux-дистрибутив, имитирующий ОС Windows XP – Windows 10 и macOS. Стоит компьютер на уровне прямого конкурента – Raspberry Pi 4 Model B, но у того встроенного накопителя нет.

Китайский Raspberry Pi

Компания Radxa из Китая разработала одноплатный компьютер Rock Pi 4 Plus на шестиядерном ARM-процессоре Rockchip RK3399 OP1. Это развитие модели Rock Pi 4 образца 2018 г., получившее более производительную систему на чипе и встроенную флеш-память.

Флеш-модуль – главный отличительный признак и яркое отличие Rock Pi 4 Plus от конкурентов. Штатная память редко входит в состав одноплатных ПК – например, в линейке Raspberry Pi есть лишь одна модель с полноценным носителем – Raspberry Pi Compute Module 4. Для установки операционной системы и хранения данных пользователям приходится использовать карты microSD или USB-накопители, в комплект поставки не входящие.

Оригинальный Rock Pi трехлетней давности тоже поставлялся без флеш-памяти. В его распоряжении были лишь от 1 ГБ до 4 ГБ оперативной памяти и процессор.

По данным портала Liliputing, стоимость Rock Pi 4 Model A+ начинается от $49 (3590 руб. по курсу ЦБ на 25 мая 2021 г.) за 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Столько же стоит и Raspberry Pi 4 Model B с идентичным объемом ОЗУ, но без накопителя.

Rock Pi 4 Plus

Модификация на 4/32 ГБ стоит $65 (4765 руб.), а компьютер Rock Pi 4 Model A+ с теми же объемами памяти стоит $59 (4325 руб.) и $75 (5500 руб.) соответственно.

Все версии компьютера имеют примерно тот же размер, что и компьютер Raspberry Pi Model B, который сопоставим по габаритам с кредитной картой – 85x54 мм. В модификациях B+ есть Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, а в A+ эти модули отсутствуют.

На сайте производителя говорится о существовании также и модели Model C+, но ее спецификации он не приводит. Помимо этого, в будущем Radxa планирует выпустить версии с 8, 64 и 128 ГБ встроенной памяти – их стоимость станет известна позже.

Radxa – это китайский стартап. Он основан в 2013 г. в Шэньчжэне (Китай), и разработка одноплатных компьютеров – его единственное направление деятельности. Вместе с Rock Pi 4 и 4 Plus, в ассортименте компании есть модели Rock Pi N10, Rock Pi E, Rock Pi S и Rock Pi X – все они, кроме Rock Pi X, построены на ARM-процессорах компании Rockchip. Rock Pi X работает на х86-чипе Intel Atom x5-Z8350.

Память и процессор

Находящийся в основе Rock Pi 4 Plus процессор Rockchip RK3399 OP1 – это 64-битный чип с шестью ядрами, поделенными на два кластера. В первом находятся два производительных ядра ARM Cortrex A72 на частоте до 1,8 ГГц, во втором – оставшиеся четыре, и это энергоэффективные Cortex A53 с частотой до 1,4 ГГц.

Видеоподсистема процессора – это Mali T860 MP4 на четырех ядрах. Она поддерживает s OpenGL ES версии от 1.1 до 3.2, Vulkan 1.0, а также Open CL 1.1 и 1.2 и DirectX 11.

Для полноценной замены десктопа подойдет только версия Model B+ с модулями беспроводной связи

Компьютер поставляется с оперативной памятью LPDDR4-3200. Есть поддержка двухканального режима. Встроенный накопитель – это обычный модуль eMMC, использующийся в недорогих смартфонах и в большинстве современных смарт-телевизоров.

Вместо штатного накопителя можно использовать карту SD до 128 ГБ – в компьютере предусмотрен слот для нее. Для быстрой работы дисковой подсистемы можно установить полноценный SSD формата M.2 объемом до 2 ТБ с поддержкой NVME.

Интерфейсы

Для вывода изображения в Rock Pi 4 Plus используется HDMI 2.0a с поддержкой мониторов до 4K и частотой обновления до 60 Гц. Звук выводится через него же или через обычный 3,5-миллиметровый миниджек.

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На плате присутствует гигабитный Ethernet, в версии Model B+ еще и с поддержкой PoE. Список USB-портов включает одby USB 3.0 хост-порт, один порт USB 3.0 с поддержкой OTG и два хост-порта USB 2.0.

В наличии также есть 40-контактный разъем расширения с 1x UART, 2x SPI bus, 2x шинами I2C, 1x PCM / I2S, 1x SPDIF, 1x PWM, 1x АЦП, 6x GPIO и силовые сигналы (5 В, 3.3 В и GND).

Питание компьютера осуществляется через порт USB-C с поддержкой USB Power Delivery 2.0. Параметры блока питания: 9В/2А, 12В/2А, 15В/2А или 20В/2А. Также есть поддержка Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 (9В/2А или 12В/1.5 А) и работа от обычного адаптера питания с параметрами 5В/3,4А.

Штатная ОС

Rock Pi 4 Plus поставляется с операционной системой Twister OS. Она базируется на Linux, и главная ее особенность – широкий спектр интерфейсов, за счет которых систему можно сделать внешне похожей на Windows XP. Windows 98, Windows 10 или macOS.

Интерфейс системы, стилизованный под macOS

Система распространяется бесплатно и включает ряд приложений, среди которых есть Box86. Это эмулятор, который позволяет использовать приложения и игры для x86-компьютеров на одноплатных ПК с ARM-процессорами.

Twister OS в стиле Windows 10

Также в Twister OS есть эмулятор Wine для запуска Win32-приложений, магазины приложений PiKISS и Pi Apps, Lutris (игровая платформа для Linux).

Twister OS можно превратить в классическую Windows

Предустановлены RetroPie для запуска классических консольных игр, офисный пакет LibreOffice, плееры аудио и видео и др.

Компьютер на Windows

Rock Pi 4 Plus компания Radxa выпустила спустя около полугода с релиза предыдущей своей новинки – одноплатного компьютера Rock Pi X. В его основе лежит процессор Intel Atom x5-Z8350 почти шестилетней давности с архитектурой х86, за счет чего на этот ПК можно установить современную настольную ОС Windows 10.

Rock Pi X

Как сообщал CNews, на старте продаж в октябре 2020 г. Rock Pi X стоил от $59 (4325 руб.) за комплектацию с 2 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтным накопителем на основе флеш-памяти eMMC. Версия с 4/32 ГБ обойдется в $75 (5500 руб.), за 4/64 ГБ потребуется заплатить $85 (6230 руб.), а максимальная комплектация, включающая в себя 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивается Radxa в $99 (7260 руб.).