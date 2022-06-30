Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео

В серию одноплатных ПК Rapsberry Pi вошел контроллер Pi Pico W – модификация прошлогоднего Pi Pico со встроенным модулем Wi-Fi. Из-за него цена платы выросла с $4 до $6, но это по-прежнему одна из самых доступных моделей в линейке.

Pi Pico стал беспроводным

Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила обновленную версию своего самого дешевого микрокомпьютера – Pi Pico. Плата получила название Pi Pico W, в котором дополнительная буква указывает на главное, хотя и не единственное, но весьма важное отличие новинки в техническом плане.

Pi Pico W получила отдельный распаянный на плате модуль Wi-Fi, существенно расширяющий список вариантов ее использования. Это универсальный контроллер, на базе которого можно собирать различные гаджеты, включая робототехнику и устройства интернета вещей.

Установка нового модуля привела к повышению стоимости Pi Pico W на треть в сравнении с обычным Pi Pico W. Последний оценивается в $4 (205 руб. по курсу ЦБ на 30 июня 2022 г.), тогда как Pi Pico W стоит $6 (306 руб.). Временной промежуток между выходами контроллеров составил около полутора лет – Pi Pico появился в начале 2021 г.

Новый Pi Pico W

Дату начала Pi Pico W продаж сотрудники Raspberry Pi Foundation не называют, но, судя по всему, возможность приобрести контроллер появится в ближайшем будущем. Первая партия будет состоять из 50 тыс. экземпляров, а до конца 2022 г, как сообщил изданию The Register представитель Raspberry Pi Foundation Эбен Аптон (Eben Upton), с конвейера сойдет еще около 2 млн Pi Pico W.

Что умеет новинка

Модуль Wi-Fi на плате с W спрятан под металлическим экраном. Это микросхема Infineon CYW43439, поддерживающая только стандарт 802.11n, он же Wi-Fi 4. В диапазоне 5 ГГц она не работает, так что покупателям придется ограничиться возможностями базового 2,4 ГГц. Для улучшения сигнала используется интегрированная антенна ABRACON, для безопасной передачи данных – протокол шифрования WPA3.

Отличить Pi Pico от Pi Pico W не составляет труда

Как и Pi Pico, новый контроллер построен на фирменном процессоре RP2040 с архитектурой ARM и парой ядер Cortex M0+, частота которых варьируется от 48 до 133 ГГц. Этот CPU выпускается по 40-нанометровым нормам на заводе TSMC и содержит в себе 264 КБ оперативной SRAM-памяти, DMA-контроллер, 16 PWM-каналов, по два UART, SPI- и I2C-контроллера.

Разработка RP2040 велась с начала 2016 г. К осени 2018 г. были готовы его первые тестовые образцы. Таким образом, Pi Pico W базируется на чипе, которому не так давно исполнилось шесть с половиной лет. Несмотря на это, он поддерживает подключение дополнительного хранилища емкостью до 16 МБ посредством выделенной шины QSPI.

На плате Pi Pico W есть модуль флеш-памяти объемом 2 МБ и микросхема питания, позволяющая контроллеру работать при напряжении 1,8-5,5 В.

Обзор Pi Pico W

У Pi Pico W есть разъем Micro-USB 1.1, используемый для питания и передачи информации. В наличии 26 GPIO-контактов, трехконтактный SWD-порт для отладки, часы реального времени и аппаратный таймер. Плата работает в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов Цельсия. За этим следит отдельный 12-битный датчик температуры.

Все могло быть спланировано

По расположению основных компонентов Pi Pico W от Pi Pico не отличается никак. На плате оригинального Pi Pico было заранее оставлено немало свободного пространства, словно разработчики с самого начала знали, что в будущем выпустят улучшенную версию контроллера. Тем не менее, официально они об этом не заявляют.

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Как бы то ни было, на плате Pi Pico W, несмотря на то, что ее размеры составляют всего 51х21 мм, еще есть пустующее пространство. Это повышает вероятность появления модификации с Bluetooth-модулем.

Еще одно отличие Pi Pico W от Pi Pico кроется в самой плате контроллера. По информации The Register, разработчики отказались от двухслойной платы в пользу четырехслойной. Вероятно, это тоже повлияло на итоговую цену.

Каноничные одноплатные ПК

Одноплатные компьютеры серии Raspberry Pi начали захватывать мир в мае 2011 г., когда состоялась премьера прототипа самой первой модели линейки. Она поступила в продажу в феврале 2012 г. по цене $35 (1790 руб.) и получила название Raspberry Pi B, а годом позже вышла упрощенная ее версия Raspberry Pi А за $20 (1025 руб.)

Актуальная линейка компьютеров Raspberry Pi представлена десятком различных моделей. Помимо полноразмерных одноплатных решений в ней есть и очень компактные решения, например, Zero и Zero W. Их Raspberry Pi выпускает с ноября 2015 г. и февраля 2017 г. за $5 (256 руб.) и $10 512 руб.) соответственно.

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В январе 2019 г. коллекцию моделей Raspberry Pi пополнил вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в комплектации с накопителем с 8, 16 и 32 ГБ и с отдельной версией без встроенной памяти. Ее цена – $25 (1280 руб.).

Китайская копия Raspberry Pi

Raspberry Pi – это одни из самых распространенных одноплатных компьютеров в мире. На волне их популярности стали появляться похожие по возможностям модели других брендов.

В «клонировании» Raspberry Pi преуспела китайская компания Radxa. В октябре 2020 г. она показала одноплатный ПК Rock Pi X на полноценном х86-процессоре, а в мае 2021 г. выпустила ПК Rock Pi 4 Plus с прошивкой Twister OS – Linux-дистрибутивом, имитирующим интерфейс операционных систем Microsoft и Apple. Пару месяцев спустя Radxa анонсировала плату Rock 3A с поддержкой полноценных SSD-накопителей.