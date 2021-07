Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше

Китайский стартап Raxda, специализирующийся на выпуске одноплатных компьютеров, анонсировал 35-долларовую модель Rock 3A с поддержкой полноценных SSD-накопителей. Это его главное конкурентное преимущество перед всеми Raspberry Pi, которые до сих пор не научились работать с такими носителями информации.

Raspberry Pi из Китая

Компания Radxa из Китая разработала одноплатный компьютер Rock 3A размером с кредитную карту. Это полноценный современный ПК, хотя и без поддержки Windows, но зато с возможностью установки современного твердотельного накопителя. Он нацелен на конкуренцию с топовыми моделями одноплатников семейства Raspberry Pi, которые превосходит по ряду параметров.

Как пишет портал Liliputing, на плате размерами 85х54 мм разработчики из Radxa уместили все базовые компоненты настольного компьютера начального уровня, включая слот М.2 под SSD-накопители с поддержкой NVMe. Сам драйв в комплект поставки не входит, но, тем не менее, возможность его установки в Rock 3A заранее предусмотрена.

Начало продаж Rock 3A компания Radxa запланировала на август 2021 г. Компьютер будет доступен для приобретения в трех конфигурациях, различающихся исключительно объемом оперативной памяти. Базовая модель с 2 ГБ RAM обойдется в $35 (2610 руб. по курсу ЦБ на 20 июля 2021 г.), версия с 4 ГБ будет стоить $55 (4100 руб.), а топовая модификация с 8 ГБ ОЗУ оценивается разработчиками в $75 (5515 руб.).

Поддержка SSD в Rock 3A ставит под сомнение актуальность компьютеров Raspberry Pi

Для сравнения, флагманский Raspberry Pi 4 Model B стоит те же $35 с 2 ГБ оперативной памяти. Он обладает почти идентичным набором интерфейсов, но слота М.2 нет ни в одной из его модификаций.

Процессор и память

Radxa построила Rock 3A на ARM-процессоре Rockchip RK3568 с четырьмя ядрами Cortex A55 на частоте до 2 ГГц. Это чип для встраиваемых систем, и в его составе есть видеокарта Mali-G52. CPU производится по 22-нанометровому техпроцессу.

Модули памяти в комплект Rock 3A не входят

В новинке Radxa по умолчанию нет встроенного накопителя. Вместо этого компания предлагает покупателю выбор – он может установить на плату Rock 3A микросхему еММС нужного ему объема или поместить в слот microSD соответствующую карту.

На оборотной стороне печатной платы есть слот М.2 под SSD PCI-E 3.0 NVMe, максимальный поддерживаемый объем которого не указан.

В качестве оперативной памяти в Rock 3A используется модуль LPDDR4X-3200.

Интерфейсы

В Rock 3A есть два слота М.2. Один с М-ключом предназначен для установки твердотельного накопителя и находится снизу платы, второй же помещен рядом с процессором и модулем ОЗУ и имеет ключ Е. Он нужен для установки съемного модуля Wi-Fi/Bluetooth, но пока неизвестно, будет ли один такой поставляться в комплекте. На официальных снимках он присутствует. Производитель заявляет о поддержке Wi-Fi вплоть до класса Wi-Fi 6 (802.11ax).

Для подключения питания в Rock 3A используется современный разъем USB-С. Он представлен на плате в единственном экземляре – подключение периферии осуществляется по обычным USB-А.

Для этого в Rock 3A есть два USB 3.0 и пара более медленных USB 2.0. Компьютер умеет работать с SATA-накопителями через специальный кабель-адаптер, подключаемый к двум USB 3.0.

Для подключения к проводной локальной сети в Rock 3А есть гигабитный Ethernet с поддержкой PoE. Вывод изображения на монитор осуществляется по полноразмерному HDMI 2.0.

Программная составляющая

На старте продаж новый Rock 3A будет поддерживать только один дистрибутив Linux – Debian 10, адаптированный под процессоры Rockchip. Как пишет Liliputing, в будущем компьютер сможет работать и на других операционных системах семейства Linux.

Вероятность того, что на Rock 3A можно будет запустить и Windows 11, отлична от нуля. Эта система получила встроенную поддержку ARM-процессоров, хотя и лишь нескольких моделей.

Для тех, кто не хочет изучать Linux и ждать порта новой ОС Microsoft, Radxa еще в октябре 2020 г. выпустила одноплатный ПК Rock Pi X с поддержкой Windows 10. Он работает на процессоре Intel Atom x5-Z8350 шестилетней давности и в максимальной комплектации с 4 ГБ ОЗУ стоит $99 (7370 руб.).

Rock Pi X с поддержкой Windows 10

В теории, на нем можно будет запустить и Windows 11.

Другие компьютеры Radxa

Radxa – это китайский стартап. Он основан в 2013 г. в Шэньчжэне (Китай), и разработка одноплатных компьютеров – его единственное направление деятельности. Помимо Rock 3A и Rock Pi X, в ассортименте компании есть модели Rock Pi N10, Rock Pi E, Rock Pi S и Rock Pi 4 – все они, кроме Rock Pi X, построены на ARM-процессорах компании Rockchip.

В мае 2021 г. Radxa пополнил свой модельный ряд необычным компьютером Rock Pi 4 Plus, отличительной чертой которого стала операционная система Twister OS. Это особый Linux-дистрибутив, способный «превращаться» в любую операционную систему Microsoft, начиная с Windows XP. У Twister OS масса интерфейсов на любой вкус. Ценители продукции Apple, к примеру, смогут установить на него тему в стиле macOS, в том числе и древних ее версий.

Twister OS сложно отличить от той ОС, которую она копирует

Месяц спустя состоялся анонс крошечного ПК Radxa Zero, клона Raspberry Pi Zero. Он оказался значительно мощнее своего конкурента за счет 4-ядерного ARM-процессора на частоте 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти.

Radxa Zero

Radxa Zero стоит $15 (1120 руб.) против $10 (745 руб.) за Raspberry Pi Zero. Разница в цене существенная, однако более дешевый Raspberry Pi Zero уступает китайскому конкуренту в производительности, обладая лишь одним ядром в центральном процессоре.