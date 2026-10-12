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Radxa Zero Одноплатный микрокомпьютер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2026 «Геоскан» добавил возможность создания роев и поддержку ROS 2 в образовательный квадрокоптер «Пионер Мини 2» 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Radxa Zero и организации, системы, технологии, персоны:

Radxa 11 2
Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation 50 1
Amlogic 57 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 59 1
Microsoft Corporation 25884 1
Apple Inc 13301 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4251 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10508 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 809 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2448 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22831 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10685 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8013 2
ARM - Advanced RISC Machine 498 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 578 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4756 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13623 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 293 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 104 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8914 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 581 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1663 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 652 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3395 1
USB Type-A - USB-A 721 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 238 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10816 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2449 1
USB micro 975 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 273 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4011 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2653 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 927 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3835 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17121 1
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 12 2
Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер 251 2
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 2
Microsoft Windows 11 867 1
Linux - Debian GNU 581 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 1
Radxa Rock Pi X 6 1
Google Android 15380 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 1
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер - Геоскан Пионер Хаб - Геоскан ПионерОС (PioneerOS) 20 1
Linux OS 11675 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Apple macOS 2475 1
Microsoft Windows 17033 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 999 1
Microsoft Windows XP 2433 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 218 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19400 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3424 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7593 1
Liliputing 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
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