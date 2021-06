Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15

Четыре ядра в формате USB-стика

Компания Radxa, которая специализируется на выпуске сверхкомпактных одноплатных компьютеров (Single Board Computer, SBC), объявила о разработке новой модели микро-ПК Radxa Zero в форм-факторе Zero (65 х 30 х 5 мм). Помимо компьютерной платы, разработчики Radxa также обещают широкий ассортимент опциональных дополнений для наращивания производительности и функциональности системы, включая беспроводной модуль стандарта Wi-Fi 5.

Несмотря на сравнимые габариты Radxa Zero и популярного микро-ПК британской некоммерческой организации Raspberry Pi Foundation (RPF) – Pi Zero W, новинка Radxa оснащена 4-ядерным ARM-процессором с тактовой частотой 2 ГГц – против одного ARM-ядра с частотой 1 ГГц у конкурента, при этом розничная цена этих систем составляет $15 и $10 соответственно.

Наличие у Radxa Zero стандартного 40-контактного порта расширения GPIO обеспечивает совместимость платы с периферией экосистемы Raspberry Pi, однако пока только электрически – для запуска этих компонентов предварительно придется создать соответствующее ПО.

Как ранее сообщал CNews, самым компактным одноплатным компьютером Raspberry Pi Foundation (RPF) на сегодняшний день является Raspberry Pi Pico по цене $4. Его габариты составляют всего 21 х 51 мм, однако используемый в нем процессор RP2040 (два ядра ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц), выпускаемый с соблюдением норм 40 нм техпроцесса, значительно уступает процессорам других моделей микро-ПК Raspberry Pi и конкурентов по производительности и функциональным возможностям.



Крохотный Radxa Zero и его экосистема

В основе микро-ПК Radxa Zero находится ARM-процессор S905Y2 производства компании Amlogic, который оснащен четырьмя 64-битными ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 ГГц и встроенной графикой ARM Mali-G31 MP2 GPU. Этот процессор, ближайшая модификация которого (Amlogic S905Y), в частности, используется в ТВ-приставках Xiaomi TV, производится с соблюдением 12 нм норм техпроцесса.

Одноплатный ПК Radxa Zero

Базовая модель Radxa Zero – та самая, что стоит $15, комплектуется 512 МБ оперативной памяти LPDDR4 (аналогично Raspberry Pi Zero) и беспроводным модулем Ampak AP6212, обеспечивающим поддержу беспроводных стандартов Wi-Fi 4 и Bluetooth 4. Модификация с 1 ГБ оперативной памяти обойдется уже на $5 дороже.

Две следующие, более дорогие модификации Radxa Zero поставляются в комплекте с беспроводным модулем Ampak AP6256, обеспечивающим поддержку беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 5. Модификация Radxa Zero с 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 8GB встроенной памяти eMMC обойдется в $30, топовая комплектация с 4 ГБ LPDDR4 и 16 ГБ памяти eMMC оценена в $45.

Плата Radxa Zero оснащена двумя портами USB-C, один из которых поддерживает стандарт USB 3.0, второй – USB 2.0 OTG (у Raspberry Pi Zero – два порта micro USB), слотом MicroSD, а также разъемом micro HDMI с поддержкой стандарта HDMI 2.1 и вывода видео с качеством до 4K 60 Гц. Система также поддерживает аппаратное декодирование видео H265/VP9 с качеством 4Kx2K@60.

Radxa Zero имеет встроенный крипто-движок и поддержку внешней антенны. Из минусов системы: в отличие от Raspberry Pi Zero, у Radxa Zero отсутствует порт MIPI CSI для подключения внешней камеры из арсенала модулей Raspberry Pi Camera.

Дальнейшие планы компании Radxa

Разработчики Radxa заявили, что микро-ПК Radxa Zero может работать под управлением операционной системы Android и «ряда других ОС». Разработчики также провели испытания системы под ОС Armbian/Twister OS и пока что назвали ее своей «официально поддерживаемой ОС».

В то же время, поддержка Raspberry Pi OS на Radxa Zero не планируется, что на первых порах значительным образом ограничит использование экосистемы Raspberry Pi с этой системой.

Пробная партия из 100 ПК Radxa Zero

В Radxa прогнозируют начало массового производства Radxa Zero приблизительно через восемь недель. На сегодняшний день разработчики Radxa объявили о готовности 100 образцов Radxa Zero. Часть из них будет разослана бесплатно разработчикам-добровольцам, которые согласились помочь компании в портировании низкоуровневого ПО для поддержки сторонней периферии.