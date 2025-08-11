«Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64

Специалисты компании «Ред Софт» опубликовали образ операционной системы «Ред ОС» 8, адаптированный для одноплатного компьютера ROCKPro64. Это платформа на базе процессора Rockchip RK3399. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Для пользователей подготовлены четыре варианта образов «Ред ОС» 8: KDE — с графическим окружением KDE Plasma; GNOME — с окружением GNOME; MATE — с легковесным окружением MATE; «Минимальный сервер» — образ без графической оболочки для серверных решений.

ROCKPro64 — это одноплатный компьютер на базе шестиядерного процессора на архитектуре ARM с поддержкой PCIe, USB 3.0, USB-C и Gigabit Ethernet, оснащенный оперативной памятью LPDDR4 объемом до 4 ГБ.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт входит в Реестр российского ПО Минцифры России. «Ред ОС» является частью экосистемы решений «Ред Софт», созданной для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.

Использование «Ред ОС» 8 на платформе ROCKPro64 открывает новые возможности для различных сфер применения. Она подходит для разработки встраиваемых систем, образовательных задач, производства промышленных устройств, а также для создания персональных серверных решений.

Образ «Ред ОС» 8 для ROCKPro64 и инструкция по его установке опубликованы на сайте «Ред ОС».

Ранее компания «Ред Софт» портировала «Ред ОС» 8 для одноплатных компьютеров Repka Pi 4 Optimal, Orange Pi Zero 2W, Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5.