Разделы

ПО Софт
|

«Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64

Специалисты компании «Ред Софт» опубликовали образ операционной системы «Ред ОС» 8, адаптированный для одноплатного компьютера ROCKPro64. Это платформа на базе процессора Rockchip RK3399. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Для пользователей подготовлены четыре варианта образов «Ред ОС» 8: KDE — с графическим окружением KDE Plasma; GNOME — с окружением GNOME; MATE — с легковесным окружением MATE; «Минимальный сервер» — образ без графической оболочки для серверных решений.

ROCKPro64 — это одноплатный компьютер на базе шестиядерного процессора на архитектуре ARM с поддержкой PCIe, USB 3.0, USB-C и Gigabit Ethernet, оснащенный оперативной памятью LPDDR4 объемом до 4 ГБ.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт входит в Реестр российского ПО Минцифры России. «Ред ОС» является частью экосистемы решений «Ред Софт», созданной для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.

Использование «Ред ОС» 8 на платформе ROCKPro64 открывает новые возможности для различных сфер применения. Она подходит для разработки встраиваемых систем, образовательных задач, производства промышленных устройств, а также для создания персональных серверных решений.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Образ «Ред ОС» 8 для ROCKPro64 и инструкция по его установке опубликованы на сайте «Ред ОС».

Ранее компания «Ред Софт» портировала «Ред ОС» 8 для одноплатных компьютеров Repka Pi 4 Optimal, Orange Pi Zero 2W, Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще