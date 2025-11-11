Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Бывший программист Microsoft заявил, что современная Windows - «полный отстой». По его мнению, таковой ее делает избыточное упрощение, чтобы ей могли пользоваться даже те, кто не разбирается в ПК. Также его совершенно не устраивает то, что Microsoft превратила свою систему в полноценный аналог маркетплейса, через который она продает пользователям свои продукты.

Сплошное разочарование

Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), который внедрил в ее продукты множество нужных компонентов, полностью разочаровался в современной Windows 11. Как пишет портал Neowin, Пламмер опубликовал на своем личном YouTube-канале видео под названием «Windows – отстой: Как я мог бы ее починить» (Windows "SUKS": How I'd Fix It).

В своем ролике Пламмер отметил, что, стремясь упростить операционную систему для начинающих пользователей, Microsoft пошла наперекор более продвинутым пользователям, которым не нравятся новые ограничения и упрощения.

Как сообщал CNews, Пламмер – далеко не последний человек среди всех разработчиков Windows. Именно благодаря нему в системе появилась встроенная поддержка ZIP-файлов, благодаря ему не требуется скачивать сторонние архиваторы. Также он приложил руку к созданию «Диспетчера задач», который Microsoft, к слову, совсем недавно непреднамеренно сломала после выпуска нового обновления.

«Для ламеров, для хакеров»

В выпущенном видео Пламмер не только сокрушался на тему того, что во Microsoft превратил некогда великую ОС с выходом Windows 11. В дополнение к этому он предложил способ ее радиального превращения в ту ОС, какой Windows была раньше.

По его мнению, системе поистине не хватает всего лишь одного ползунка, переключающего его из режима для «ламеров», то есть для самых начинающих пользователей, в режим для тех, кто хорошо знаком с системой и хочет просто пользоваться ею и сторонними программами.

По задумке Пламмера, «продвинутый» режим отключал бы в системе рекомендации приложений, а также помимо прочего, разместит абсолютно все системные настройки в едином окне, а не как это реализовано сейчас. В современных сборках Windows 11 часть настроек можно найти в «Параметрах», часть до сих пор не перенесена из «Панели управления», а некоторые опции и вовсе доступны через командную строку или дополнительные оснастки, например, msconfig.

Можно еще лучше

Наряду с перечисленным в режиме для уверенных пользователей Пламмер хотел бы видеть простой доступ к «Терминалу», подсистеме для Linux (Windows Subsystem for Linux) и заодно к Winget (Windows Package Manager) – официальному менеджеру пакетов от Microsoft, встроенному в Windows 11.

Отдельно Пламмер прошелся по желанию Microsoft следить за каждым пользователем – он раскритиковал встроенные в Windows 11 механизмы телеметрии, доставшиеся ей «в наследство» от Windows 10. Как сообщал CNews, Windows 11 передает Microsoft в десятки раз больше информации о пользователях, чем Windows XP.

Пламмер предложил встроить в «продвинутый» режим Windows 11 меню настройки телеметрии, чтобы пользователь сам мог выбирать, каким объемом данных о себе он готов делиться с софтверным гигантом.

Он также считает, что пользователи сейчас достаточно умны, чтобы при установке Windows им была предоставлена ​​возможность выбора между локальной учетной записью и профилем на сайте записью Microsoft, учитывая преимущества и недостатки обоих вариантов. CNews писал, что Microsoft насильно привязывает пользователей к своей экосистеме, всячески мешая им создавать локальные учетки.

Microsoft Многие пользователи сходятся во мнении, что раньше Windows была намного лучше. Разработчики Microsoft с ними согласны

Разумеется, Пламмер не обошел стороной кривые обновления для Windows 11 – почти все новые апдейты, за редким исключением, ломают что-нибудь в системе. Он заявил, что апдейты надо ставить, только когда пользователь не работает за ПК, и что нужно сделать возможность отката при помощи одного щелчка мыши.

Магазин на диване

Помимо прочего, Пламмер в своем видеоролике затронул проблему превращения Windows в своего рода маркетплейс, магазин на диване. По его словам, Windows стала восприниматься как канал продаж, который способствует реализации других продуктов Microsoft.

Действительно, Microsoft регулярно встраивает рекламу своего и даже чужого софта прямо в Windows, чем изрядно досаждает пользователям. Пламмер считает, что решение – проблемы – еще один переключатель, отключающий все виды подсказок и рекомендаций.

Пламмер подчеркнул, что именно превращение Windows в магазин – главная причина, по которой люди не любят ее и считают ее ужасной. Он отметил, что у них складывается ощущение, будто они работают не в полноценной ОС, а в каком-то канале продаж, за который, к тому же, заплатили (Windows распространяется на платной основе).