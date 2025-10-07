Новые зверства Microsoft. Windows 11 больше нельзя установить без подключения к интернету. Россиян тоже касается

Microsoft закрыла сразу несколько популярных лазеек для установки Windows 11 без доступа в интернет и без создания профиля на сайте корпорации. Она объясняет это заботой о безопасности пользователей, однако весь мир десятилетиями обходился без этих ограничений в ранних версиях Windows и проблем с безопасностью не испытывал. Нововведение касается всего мира, даже россиян, которых регулярно лишают доступа в интернет.

Моя ОС, мои правила

Корпорация Microsoft в значительной степени усложнила процесс установки Windows 11 для тех пользователей, которые хотят поставить ОС без использования учетной записи Microsoft и без подключения к интернету. Как пишет профильный портал Windows Central, Microsoft вырезала из установщика сразу несколько популярных лазеек, позволявших установить ОС «по старинке», как это было вплоть до релиза Windows 11 в октябре 2021 г.

О результатах своего труда Microsoft отчиталась на своем официальном сайте. Она борется с такими лазейками на протяжении последних четырех лет, и все эти годы она упорно заявляет, что делает это исключительно из соображений заботы о безопасности пользователей.

Нынешний случай исключением не стал – заставляя пользователей быть постоянно подключенными к интернету активировать или создавать учетную запись на своем портале, Microsoft мотивирует это тем, что способы обхода этого требования могут повлечь за собой установку Windows 11 с некорректными настройками.

Что именно вырезала Microsoft

Важно подчеркнуть, что Windows 11 умеет работать с локальной учетной записью, привязанной к конкретному компьютеру и совершенно не зависящей от серверов Microsoft. Это проверено миллионами пользователей по всему миру.

Microsoft Проблемы с Windows 11 начинаются уже на этапе установки

Чтобы во время установки системы вызвать окно создания локального профиля, можно было ввести команду start ms-cxh:localonly. Однако отныне она больше не работает – Microsoft отключила ее.

Об этой команде знали очень многие пользователи, но все же она была не столь популярной, как oobe/bypassnro, которая выполняла те же действия. Ее Microsoft отключила немного раньше.

Важно подчеркнуть, что все изменения касаются лишь новых установочных образов Windows 11. Ранее вышедшие сборки по-прежнему содержат все эти способы обхода. Более того, пока что нововведения затронули только тестовые установочные образы – до стабильных сборок они пока не докатились.

Непрекращающаяся борьба

Пользователи на регулярной основе и на понятном языке объясняют Microsoft, что совершенно не желают привязывать ОС на своем компьютере к серверам, расположенным непонятно где. Это проявляется в постоянном поиске новых способов обхода требования по созданию именно интернет-учетки вместо локального профиля в Windows 11.

Так, например, в течение длительного времени активно использовался метод ввода заведомо некорректного адреса электронной почты при создании онлайн-профиля. Это приводило к сбою и отображению на экране окна активации офлайн-учетки. Лишь совсем недавно Microsoft устранила эту лазейку.

Как пишет Windows Central, пользователи продолжат искать новые способы обхода требований Microsoft, и есть вероятность, что они окажутся более простыми, нежели те, что Microsoft успела заблокировать. Однако в настоящее время софтверная корпорация, похоже, расправилась с наиболее простыми и действенными методами.

Россиян касается. И в то же время нет

Даже если не принимать в расчет все неудобства, связанные с привязкой своего компьютера к серверам американской корпорации на фоне современной геополитики, необходимость постоянного выхода в интернет при установке Windows 11 может стать большой проблемой. Особенно это касается россиян.

В России с весны 2025 г. наблюдаются регулярные перебои с мобильным интернетом (современные смартфоны могут раздавать его по Wi-Fi) якобы из заботы о безопасности граждан. Власти даже придумали «белые списки» ресурсов, которые будут доступны при шатдаунах, но сервисов Microsoft в них на момент выхода материала не было. Плюс ко всему, провайдеры уже научились ограничивать еще и домашний интернет путем резкого снижения скорости доступа.

В то же время в России возродилась любовь к пиратству. С 2022 г. жители страны активно игнорируют лицензионные версии Windows и скачивают со всем известных сайтов взломанные версии этой ОС. Авторы таких сборок вручную вырезают из установщика все ограничения Microsoft, вследствие чего становится возможным создание локальной учетной записи без дополнительных ухищрений со стороны пользователя.