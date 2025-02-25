В Windows появилась неудаляемая реклама. Россияне от нее надежно защищены

Microsoft начала продвигать собственные товары и софт других компаний прямо в Windows. Новую рекламу нельзя закрыть или свернуть – она будет на экране всегда, покуда открыто фирменное приложение для компьютеров Microsoft Surface. В России эти устройства официально не продаются.

Есть Surface? Купи еще один. И Photoshop заодно

Корпорация Microsoft обрушила на пользователей OC Windows новую волну рекламы. Как пишет PC World, теперь она рекламирует собственные продукты, но не программные, а аппаратные.

В частности, пользователи видят рекламу контроллеров для игровой приставки Microsoft Xbox и компьютеры семейства Microsoft Surface. Что примечательно, этот спам видят исключительно те, кто уже владеет как минимум одним гаджетом Surface. И избавиться от него они не в состоянии – его попросту нельзя удалить. В ряде случаев показывается реклама продуктов сторонних компаний, в том числе Adobe.

Производители ПК и ноутбуков часто выпускают для своих устройств фирменные приложения для тонкой настройки, например, выбора параметров электропитания, цвета подсветки, скорости работы вентиляторов и пр. Такой софт есть и у Microsoft – он предназначен для компьютеров серии Surface, и новая реклама отображается именно в нем.

С одной стороны, ПО такого рода не входит в перечень используемых на ежедневной основе, с другой, оно периодически бывает нужно. В случае с софтом Microsoft оно может пригодиться, например, для активации или выключения интеллектуальной зарядки.

Отметим, что россиян все это не касается. Техника Surface официально не продается в России, притом купить ее было нельзя и до февраля 2022 г. Имеющиеся в рознице экземпляры завезены в страну посредством параллельного и серого импорта.

Посмотри рекламу и получи скидку

Новая реклама Microsoft – это не просто баннеры с изображением того или иного устройства. Это буквально предложение приобрести гаджет, да еще и играющее на желании миллиардов людей максимально сэкономить при покупке чего-либо.

Как пишет PC World, на баннере было указано, что прямо сейчас на демонстрируемый товар действует 30-процентный товар, и что в подарок к нему можно получить еще одно устройство.

Издание подчеркивает: весь этот рекламный контент загружается на компьютер без предварительного согласия пользователя. Другими словами, это навязчивая реклама, которая, к тому же, еще и расходует трафик, например, если компьютер выходит в интернет через мобильную точку доступа с лимитированным предоплаченным количеством гигабайтов.

Мы встроили рекламу в рекламу, чтобы ты смотрел рекламу, пока смотришь рекламу

Приложение Surface также включает в себя отдельное раскрывающееся меню Discover offers & devices, которое само по себе хоть и является рекламным, но, закрыто по умолчанию. Эксперт PC World при попытке открыть его столкнулся с предложением купить Adobe Creative Cloud, а заодно и два новейших ПК Copilot+.

Помимо этого, там была кнопка, ведущая на целую страницу аксессуаров Surface. В общем и целом, Microsoft реализовала в одном небольшом сервисном приложении сразу три отдельные возможности посмотреть рекламу оборудования и аксессуаров Surface.

В PC World склонны полагать, что фирменное приложение Surface было специально создано для показа рекламы. Спам демонстрируется не только на самых современных устройствах серии и не только в стабильных сборках ОС – его также можно встретить в сборках для бета-тестеров и разработчиков.

В случае если приложение давно не обновлялось, например, на устройстве, которое в течение длительного времени не подключалось к Сети, при первом же выходе в интернет оно само скачает апдейты. После этого сразу начнется показ рекламы.

Спам повсюду

Microsoft располагает немалым опытом навязывания пользователям рекламы различных продуктов – «железа» и ПО, ее собственного или сторонних компаний. Windows давно превратилась в рекламную площадку – спам можно увидеть в меню «Пуск», в Edge да и во многих штатных программах.

Не гнушается Microsoft использовать для спама и программы сторонних компаний. Как сообщал CNews, в браузере Google Chrome можно увидеть рекламу поисковика Microsoft Bing.

Также в конце февраля 2025 г. стало известно о готовящемся запуске бесплатной версии пакета программ Microsoft Office. Помимо целого ряда ограничений, в этих программах будет неотключаемая реклама в виде баннера, а также раз в несколько часов будет воспроизводиться видеоспам.