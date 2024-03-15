Microsoft внаглую взломала Chrome, чтобы рекламировать свой поисковик. Раздражающую рекламу просто так не убрать

Microsoft нашла способ, как рекламировать свой поисковик Bing пользователям, которым он не нужен, и которые не пользуются ее браузером Edge. Отныне спам будет показываться прямо в Chrome, притом в виде всплывающих окон. Простыми методами эти окна закрыть нельзя.

Новая подлость Microsoft

Пользователи браузера Google Chrome под Windows столкнулись с новым видом рекламы Microsoft. Cофтверная корпорация начала спамить всплывающими окнами, в которых продвигает свой поисковик Bing. В числе тех, кто на себе испытал данное новшество, оказались эксперты профильного портала Windows Latest.

Но в данном случае более примечательно то, как именно Microsoft встроила в Chrome, браузер, который ей не принадлежит, рекламу собственного продукта. Оказалось, что она слегка подкорректировала серверную часть своих штатных Windows-приложений, чтобы рекламный баннер увидели все, даже те, то отключает обновления системы. Также были обновлены утилиты BCILauncher и BingChatInstaller в составе Windows 10 и Windows 11. Оба файла находятся в каталоге Temp\Mubstemp в папке Windows.

К слову, в феврале 2023 г. Microsoft «взламывала» сайт Google, чтобы рекламировать там браузер Edge. Спам показывался только в окне самого Edge и был нужен, чтобы «уберечь» пользователя от скачивания установки Chrome.

Сим-сим, закройся

Дополнительная подлость Microsoft по отношению к пользователям ее ОС заключается в том, что новые всплывающие окна с рекламой нельзя закрыть простым нажатием на крестик в правом верхнем углу окна. Этого крестика в данном случае нет, что делает новую рекламу Microsoft внешне похожей на вредоносное рекламное ПО.

Новый вид фирменного спама Microsoft

Избавиться от спама многомиллиардной американской корпорации можно, и для этого даже не потребуется переходить на Linux. В самой рекламе есть две кнопки – «Да», которую нажимать не стоит, и «Нет, спасибо», которая уберет окно с экрана.

Если случайно промахнуться и нажать «Да», то Microsoft молниеносно встроит в Chrome расширение Bing и в фоновом режиме установит Bing в качестве поисковика по умолчанию. От всего этого, конечно, можно избавиться, но придется потратить немного времени.

Чего добивается Microsoft

Поисковая система Bing, мягко говоря, не пользуется популярностью, особенно в России. В июне 2024 г. она отметит свое 15-летие, и за столь долгий срок она сумела захватить всего-навсего 3,31% мирового рынка интернет-поисковиков против 91,62% у Google и 1,84% у «Яндекса» (статистика StatCounter за февраль 2024 г.).

В России доля Bing и того меньше – лишь 0,77%. у Google – 27,3%, у «Яндекса» – 71,53%.

По всей видимости, Microsoft эта ситуация в корне не устраивает, поскольку нынешний Bing – это продукт ее многомиллиардных инвестиций. А реклама собственных продуктов в сторонних приложениях – это ее попытка привлечь новых пользователей – вдруг кто-то захочет попробовать что-то для них новое или случайно промахнется по кнопке «Нет».

Аналогичная и даже еще более печальная ситуация складывается вокруг ее браузера Edge. Для подавляющего большинства пользователей это не более чем встроенная в Windows программа для быстрого скачивания Chrome, Firefox, Opera или любого другого браузера.

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Поставляемый с составе самой популярной настольной ОС (72,13% в мире и 86,82% в России), Edge за девять лет своего существования занял 12,75% мирового рынка настольных браузеров против 65,38% у Chrome и 8,72% у Apple Safari. В России его доля едва превышает 4,1% – впереди него Opera (7,53%), Safari (10,98%), «Яндекс Браузер» (22,95%) и Chrome с 49,32-процентной долей.

Microsoft идет на различные ухищрения с целью заманить пользователей в свою экосистему. В 2023 г. она даже решилась на полноэкранную рекламу, закрыть которую было невероятно сложно. А уж упоминаниями Edge она спамит регулярно, и часто тоже полноэкранно.

(Много)разовая акция

Специалисты Windows Latest связались с Microsoft, чтобы задать вопросы о сомнительном нововведении в Windows 10 и Windows 11. Корпорации заверили их, что ведется тестирование «разовых» уведомлений для перехода на Bing в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome. «Мы ценим предоставление нашим клиентам выбора, поэтому есть возможность отклонить уведомление. Те, кто решит установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию в Chrome, при входе в систему с помощью MSA (аккаунт Microsoft — прим. CNews) также получат больше возможностей для переписки c Copilot», – добавили в Microsoft. Copilot – это новый виртуальный ассистент Microsoft, впервые появившийся в GitHub в 2021 г. и спустя год перекочевавший в Windows 10 и Windows 11 в качестве замены Cortana, оказавшейся невостребованной пользователями.

Нет никаких доказательств того, что Microsoft не сделает подобные всплывающие окна частью Windows, и что они не будут досаждать пользователям на регулярной основе.