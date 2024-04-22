Создателя суперпопулярной «фишки» Windows чуть не вышвырнули из Microsoft из-за зависти коллег

Программист Microsoft, добавивший в Windows штатную поддержку ZIP-архивов, оказался на грани увольнения. Почти 30 лет назад софтверный гигант крайне негативно отнесся к такому нововведению – теперь же он преподносит поддержку архивов RAR как достоинство Windows.

Инициатива может стать проблемой

Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), ответственный за появление в Windows поддержки ZIP-архивов, чуть не лишился работы из-за своего изобретения, пишет Tom’s Hardware. Почти 30 лет назад разработчик, работая в Microsoft, создал утилиту под кодовым названием VisualZIP (позволяет открывать архивы как каталоги, что сильно упрощает работу с ними), после чего чуть было не отправился в центр занятости.

Пламмер рассказал свою историю в ролике, опубликованном на его личном YouTube-канале. Microsoft пока никак не прокомментировала сказанное в видеоролике. Пламмер же утверждает, что оказался на грани увольнения даже не столько из-за VisualZIP, сколько из-за актуальной на тот момент внутренней политики в коллективе Microsoft.

Microsoft Windows 98 - первая ОС Microsoft, научившаяся работать с ZIP -архивами как с каталогами

Трудовой договор Пламмера содержал пункт, позволяющий ему трудиться в Microsoft и одновременно работать над собственным программным обеспечением, притом даже распространять его на платной основе. Также аналогичное разрешение он получил в ряде устных договоренностей с руководством.

Коллегам знать не стоит

Создав VisualZIP, Пламмер навлек на себя гнев завистливого сотрудника – они с Пламмером хоть и работали вместе, но все же были конкурентами. Тот подговорил своего знакомого из совершенного другого отдела пойти в отдел кадров и пожаловаться на Дэйва за то, что тот создает стороннее ПО, и добиться его увольнения.

На тот момент Пламмер был весьма ценным сотрудником, и жалоба в отдел кадров вызвала серьезный резонанс в коллективе. Непосредственный руководитель Дэйва потратил на решение вопроса несколько дней, несмотря на то, что Дэйв действовал в рамках своего трудового договора. Ценность Пламмера для Microsoft была по-настоящему огромной – в числе прочего, он создал «Диспетчер задач» для Windows NT 4.0, который затем почти без изменений перекочевал в Windows XP. При этом сам Пламмер на тот момент был всего лишь стажером с минимальным опытом работы.

История Пламмера из первых уст

Не исключено, что этот факт сыграл свою роль в сохранении за Дэйвом его рабочего места. Известно лишь, что когда информация дошла до вице-президента Microsoft, вопрос тут же был улажен.



Признание заслуг по ошибке

С VisualZIP связан еще один курьезный случай в карьере Пламмера. В один из дней с ним на связь вышла сотрудница отдела Microsoft, занимавшегося слияниями и поглощениями. Она предложила Дэйву обсудить с ней вопрос о покупке VisualZIP (напомним, продажа софта была разрешена его трудовым договором) и назначила ему встречу.

Дэйв по телефону спросил у нее, в каком из офисов Microsoft она находится, и, получив ответ, сказал, что сможет прийти на встречу через 30 минут. Такая оперативность очень удивила звонившую – как оказалось, до звонка Дэйву она еще не знала, что он тоже работает в Microsoft.

Другими словами, утилита VisualZIP заинтересовала Microsoft – корпорация, по всей видимости, разглядела в ней перспективный проект. Наработки Пламмера, которые он реализовал в VisualZIP, в итоге все же стали частью ОС Windows. Поддержка ZIP-архивов как каталогов (папок) в ОС Microsoft впервые появилась в 1998 г. с релизом Windows 98 и присутствует в них по сей день. В 2023 г. Microsoft добавила в Windows 11 еще и штатную поддержку архивов RAR.

Как пишет Tom’s Hardware, несмотря на все сложности и риск увольнения, Пламмер сделал весьма продолжительную и плодотворную карьеру в Microsoft. Корпорацию он покинул, лишь выйдя на пенсию.

Что касается нынешних сотрудников Microsoft, то шансов проработать в корпорации вплоть до пенсии у них в разы меньше. Сейчас она занимается оптимизацией расходов, что выражается в увольнении десятков тысяч сотрудников по всему миру и 10-процентном повышении зарплаты ее нынешнего гендиректора. С учетом бонусов, его ежегодный заработок превышает $55 млн.