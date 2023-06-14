Разделы

Техника
|

Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

В одноплатные компьютеры размерами с Raspberry Pi научились встраивать сенсорные цветные экраны – один из них стал частью модели Unihiker от компании DFRobot. ПК работает на Debian и питается по USB-C, что позволяет подключить его к внешнему аккумулятору и превратить в полностью автономное решение. Также его можно использовать в качестве умной точки доступа.

Одноплатник со встроенным дисплеем

Компания DFRobot, создатель серии одноплатных компьютеров серии LattePanda, выпустила новую модель из отдельной серии, получившую название Unihiker. Как пишет Tom’s Hardware, это прямой конкурент одноплатников Raspberry Pi, и это нечто среднее между моделями Pi Zero 2 (вышел в октябре 2021 г.) и Pi 4 Model B образца 2019 г., если смотреть с точки зрения характеристик и габаритов.

Отличительная черта Unihiker – это встроенный большой цветной дисплей, к тому же сенсорный. У Raspberry Pi нет ни одной модели такого рода, да и другие производители одноплатных ПК не спешат выпускать подобные решения, так что конкурентов у Unihiker нет.

un601.jpg

Фото: DFRobot
Экрану в одноплатном ПК можно найти множество применений

Производитель просит за Unihiker $79 (6650 руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.), и пока компьютер доступен в единственной комплектации. Unihiker стоит примерно как Raspberry Pi 4 в комплектации с 8 ГБ ОЗУ – он оценивается в $75 (6320 руб.), но DFRobot пришлось пойти на большие жертвы, чтобы удержать цену на этом уровне, поскольку дисплей – это самый дорогой компонент в любом современном устройстве, особенно когда речь идет о небольших гаджетах, выпускающихся небольшими партиями.

Основные спецификации

По своим размерам Unihiker сопоставим с Raspberry Pi 4 и банковской пластиковой картой – 83х51 мм. Габариты продиктованы негласным стандартом для одноплатных ПК, и разработчики ухитрились смонтировать на небольшой печатной плате сенсорный экран на 2,8 дюйма по диагонали с разрешением 240х320 пикселей.

По сути, у DFRobot получился почти автономный карманный компьютер – у него есть и дисплей, и полноценная операционная система, которая отображается на нем, и это Debian, обновленная до версии 10. Разработчики не уточняют, способен ли Unihiker работать под управлением других дистрибутивов Linux.

Собран компьютер на ARM-процессоре RK3308 компании Rockchip – решение не самое современное, так как существует с 2018 г. Но при этом оно не занимает много места на печатной плате – CPU упакован в корпус TFBGA355 размерами 13х13 мм. Основу чипа составляют четыре 64-битных ядра ARM Cortex-A35 (архитектура ARM v8-A), работающих на частоте до 1,2 ГГц. Процессор работает с оперативной памятью от DDR2 до DDR3L, но поддерживает не более 512 МБ – именно таким объемом ОЗУ наделен компьютер Unihiker.

un600.jpg

Фото: DFRobot
Комплект поставки

Встроенный накопитель особой вместимостью тоже не отличается – это чип еММС на 16 ГБ, но ситуацию исправляет слот под карты microSD.

Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться
Цифровизация

Из всего этого следует, что Unihiker уступает Raspberry Pi 4 по производительности, но выигрывает за счет встроенного дисплея. При этом он обходит Pi Zero 2 по вычислительной мощности.

Вопрос с питанием решен

Еще одна особенность Unihiker – питание к нему подводится по USB-C, как на любых современных Android-смартфонах. Это означает, что Unihiker можно подключать к смартфонным блокам питания, портам ноутбука или к внешнему аккумулятору – последнее делает его автономным решением. Единственное ограничение – выдаваемая зарядным устройством мощность не должна превышать 10 Вт (5 В, до 2 А). Как правило, разработчики одноплатных ПК не используют USB-C в качестве интерфейса питания.

un602.jpg

Фото: DFRobot
Ноутбук можно заменить на любой другой подходящий по параметрам источник энергии

Как пишет Tom’s Hardware, Unihiker имеет в арсенале модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), реализованные в виде чипа Realtek RTL8723DS. За счет него компьютер может подключаться к беспроводной сети в качестве потребителя или же работать дополнительной точкой доступа.

Из дополнительных интерфейсов на печатной плате компьютера есть полноразмерный USB-A, четыре трехпиновых GPIO и два четырехпиновых GPIO I2C. Также в наличии микрофон, 6-осевой сенсор движения и сенсор освещения. Для программирования ПК разработчики рекомендуют начинающим специалистам среду Mind+ на основе блоков, продвинутые же программисты могут писать код на любом нужном им языке. DFRobot заявляет, что для воплощения идей в жизнь можно использовать, например, Python, а для расширения потенциальных возможностей компьютера DFRobot оснастила его встроенным микроконтроллером GD32VF103C8T6, который, как пишет Toms’ Hardware, представляет собой микроконтроллер на основе архитектуры RISC-V, работающий на частоте 108 МГц.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами

В России неудержимо дешевеют телевизоры, несмотря на санкции и курс рубля. В чем причина

Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще