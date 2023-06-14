Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

В одноплатные компьютеры размерами с Raspberry Pi научились встраивать сенсорные цветные экраны – один из них стал частью модели Unihiker от компании DFRobot. ПК работает на Debian и питается по USB-C, что позволяет подключить его к внешнему аккумулятору и превратить в полностью автономное решение. Также его можно использовать в качестве умной точки доступа.

Одноплатник со встроенным дисплеем

Компания DFRobot, создатель серии одноплатных компьютеров серии LattePanda, выпустила новую модель из отдельной серии, получившую название Unihiker. Как пишет Tom’s Hardware, это прямой конкурент одноплатников Raspberry Pi, и это нечто среднее между моделями Pi Zero 2 (вышел в октябре 2021 г.) и Pi 4 Model B образца 2019 г., если смотреть с точки зрения характеристик и габаритов.

Отличительная черта Unihiker – это встроенный большой цветной дисплей, к тому же сенсорный. У Raspberry Pi нет ни одной модели такого рода, да и другие производители одноплатных ПК не спешат выпускать подобные решения, так что конкурентов у Unihiker нет.

Фото: DFRobot Экрану в одноплатном ПК можно найти множество применений

Производитель просит за Unihiker $79 (6650 руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.), и пока компьютер доступен в единственной комплектации. Unihiker стоит примерно как Raspberry Pi 4 в комплектации с 8 ГБ ОЗУ – он оценивается в $75 (6320 руб.), но DFRobot пришлось пойти на большие жертвы, чтобы удержать цену на этом уровне, поскольку дисплей – это самый дорогой компонент в любом современном устройстве, особенно когда речь идет о небольших гаджетах, выпускающихся небольшими партиями.

Основные спецификации

По своим размерам Unihiker сопоставим с Raspberry Pi 4 и банковской пластиковой картой – 83х51 мм. Габариты продиктованы негласным стандартом для одноплатных ПК, и разработчики ухитрились смонтировать на небольшой печатной плате сенсорный экран на 2,8 дюйма по диагонали с разрешением 240х320 пикселей.

По сути, у DFRobot получился почти автономный карманный компьютер – у него есть и дисплей, и полноценная операционная система, которая отображается на нем, и это Debian, обновленная до версии 10. Разработчики не уточняют, способен ли Unihiker работать под управлением других дистрибутивов Linux.

Собран компьютер на ARM-процессоре RK3308 компании Rockchip – решение не самое современное, так как существует с 2018 г. Но при этом оно не занимает много места на печатной плате – CPU упакован в корпус TFBGA355 размерами 13х13 мм. Основу чипа составляют четыре 64-битных ядра ARM Cortex-A35 (архитектура ARM v8-A), работающих на частоте до 1,2 ГГц. Процессор работает с оперативной памятью от DDR2 до DDR3L, но поддерживает не более 512 МБ – именно таким объемом ОЗУ наделен компьютер Unihiker.

Встроенный накопитель особой вместимостью тоже не отличается – это чип еММС на 16 ГБ, но ситуацию исправляет слот под карты microSD.

Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться Цифровизация

Из всего этого следует, что Unihiker уступает Raspberry Pi 4 по производительности, но выигрывает за счет встроенного дисплея. При этом он обходит Pi Zero 2 по вычислительной мощности.

Вопрос с питанием решен

Еще одна особенность Unihiker – питание к нему подводится по USB-C, как на любых современных Android-смартфонах. Это означает, что Unihiker можно подключать к смартфонным блокам питания, портам ноутбука или к внешнему аккумулятору – последнее делает его автономным решением. Единственное ограничение – выдаваемая зарядным устройством мощность не должна превышать 10 Вт (5 В, до 2 А). Как правило, разработчики одноплатных ПК не используют USB-C в качестве интерфейса питания.

Фото: DFRobot Ноутбук можно заменить на любой другой подходящий по параметрам источник энергии

Как пишет Tom’s Hardware, Unihiker имеет в арсенале модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), реализованные в виде чипа Realtek RTL8723DS. За счет него компьютер может подключаться к беспроводной сети в качестве потребителя или же работать дополнительной точкой доступа.

Из дополнительных интерфейсов на печатной плате компьютера есть полноразмерный USB-A, четыре трехпиновых GPIO и два четырехпиновых GPIO I2C. Также в наличии микрофон, 6-осевой сенсор движения и сенсор освещения. Для программирования ПК разработчики рекомендуют начинающим специалистам среду Mind+ на основе блоков, продвинутые же программисты могут писать код на любом нужном им языке. DFRobot заявляет, что для воплощения идей в жизнь можно использовать, например, Python, а для расширения потенциальных возможностей компьютера DFRobot оснастила его встроенным микроконтроллером GD32VF103C8T6, который, как пишет Toms’ Hardware, представляет собой микроконтроллер на основе архитектуры RISC-V, работающий на частоте 108 МГц.