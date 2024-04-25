Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все

Raspberry Pi 4S – для миграции с моделей предыдущих поколений

Компания Raspberry Pi Ltd вывела на рынок линейку улучшенных вычислительных модулей Raspberry Pi Compute Module 4S (RPI CM4S). Об этом сообщается на официальном сайте проекта Raspberry Pi.

Модернизированный вариант одноплатного компьютера предназначен для применения в промышленных разработках и поставляется в конфигурациях с 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Первоначально максимально доступный объем ОЗУ устройства был ограничен 1 ГБ.

Compute Module 4S основан на архитектуре Raspberry Pi 4 и позиционируется разработчиком как решение для модернизации устройств, построенных на базе вычислительных модулей предыдущего поколения – Compute Module 3 и Compute Module 3+, причем без замены уже имеющейся платы-носителя.

Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi Compute Module 4S

Оригинальная версия RPI Compute Module вышла 2014 г., а в 2017 подверглась существенной модернизации. Вплоть до появления Compute Module 4 (CM4) одноплатник имел форм-фактор 200-контактного SODIMM-модуля, как у модуля оперативной памяти для ноутбуков (обеспечивается лишь механическая, но не электрическая совместимость), и нуждался в плате расширения с соответствующим разъемом.

Однако при разработке нового на тот момент CM4 разработчики решили отказаться от привычного коннектора в пользу двух 100-контактных разъемов для мезонинного соединения с платой расширения – с целью повышения скорости обмена данными. В результате модернизация устройств, выполненных на CM первого-третьего поколений, до актуального, без замены платы-носителя стала невозможной. Именно для решения этой проблемы и был создан Compute Model 4S, где литера “S” обозначает “SODIMM” – форм-фактор, обеспечивающий совместимость с более ранними моделями.

Практически «брат-близнец» CM4

RPI CM4S построен на базе однокристальной системы Broadcom BCM2711 – в точности такой же чип является «сердцем» полноразмерного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B, поступившего в продажу летом 2019 г. SoC располагает четырьмя 64-битными ядрами Cortex-A72 (ARM v8), работающими на тактовой частоте в 1,5 ГГц.

Компьютер оснащается 1-8 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200 с поддержкой коррекции ошибок, флеш-накопителем eMMC емкостью 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ. В модельном ряду также присутствует Lite-модель – без накопителя вовсе. Поддерживаются интерфейсы USB 2 (1 порт), видеовыход HDM 2.0 (1 порт), а также подключение дисплея и камеры посредством MIPI DSI и MIPI CSI соответственно. Наконец одноплатник имеет классический 46-контактный интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO).

Нетрудно заметить, что по составу «железа» Compute Module 4 и Compute Module 4S друг от друга практически не отличаются, однако последний полностью лишен встроенных модулей связи Wi-Fi и Bluetooth. Сделано это, вероятно, для обеспечения совместимости с Compute Module 3/3+, которые таковых тоже не имеют. Законодательство некоторых стран предусматривает обязательную сертификацию продукции со средствами коммуникаций на борту, соответственно при переводе девайса с CM3/3+ на CM4S клиентам Raspberry Pi в таких странах пришлось впервые или повторно проходить через эту процедуру, которая подразумевает определенные затраты и может быть нежелательной.

По сравнению же с моделью предыдущего поколения CM4/S предоставляет куда более значительную производительность. Представленный в начале 2019 г. RPI CM3+ оснащался SoC Broadcom BCM2837B0 на базе архитектуры ARMv8 с четырьмя 64-битными вычислительными ядрами Cortex-A53, работающими на частоте до 1,2 ГГц. Размер оперативной LPDDR2-памяти устройства составлял 1 ГБ. Кроме того, оно включало встроенный флеш-накопитель eMMC объемом 8, 16 или 32 ГБ – в зависимости от выбранной комплектации – или слот для SD-карты.

Устройство не для всех

Официально приобрести Compute Module 4S можно исключительно оптом – наборами количеством от 200 штук – по цене от $25 за один модуль (без учета налогов и пошлин). Сроки поставки сейчас могут достигать шести недель. Важно также отметить, что заказы принимаются исключительно от представителей бизнеса.

«Вычислительный модуль Raspberry Pi 4 SODIMM (CM4S) предназначен для отдельной категории клиентов из промышленности, переходящих с Compute Module 3 или Compute Module 3+, и не предназначен для широкой продажи. Новым клиентам, разрабатывающим продукты, мы рекомендуем использовать Raspberry Pi Compute Module 4», – говорится в даташите продукта.

Впервые CM4S засветился в публичном пространстве весной 2022 г. в составе устройства Revolution Pi одноименной немецкой компании, которая выпускает промышленные блоки управления.

На основе CM4S также реализованы система автоматического дозирования пива при розливе (iPourlt) и некоторые образцы медицинского оборудования, в частности, египетской фирмы Bio Business.

По заявлению производителя RPI, одноплатник планируется выпускать как минимум до января 2034 г. Цена за штуку начинается с $25 – за модель с 1 ГБ оперативной памяти и без eMMC-накопителя. Самым дорогим является модуль с 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ энергонезависимой памяти – эта версия обойдется покупателям в $75 за единицу.