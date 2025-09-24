Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе

Пополнение в семействе Raspberry Pi

Проект Raspberry Pi начал выпуск новой модели одноплатного компьютера семейства Raspberry Pi – Compute Module 0 (CM0). Это устройство, построенное на базе проверенной временем платформы RP3A0, которое можно рассматривать в качестве недорогой альтернативы промышленным моделям CM4 и CM5, которые были выведены на рынок в 2023 и 2024 г. соответственно.

Как сообщает издание ITHome, новинка по своим характеристиках во многом соответствует до сих пор считавшийся самым маленьким Raspberry Pi с «полноценным» процессором – Zero 2W, выпуск которого начался еще в 2021 г.

Глобальный анонс девайса пока не состоялся. Устройство было представлено в рамках Китайской международной промышленной выставки (China International Industry Fair; CIFF), которая проходит в Шанхае (КНР).

Фото: ITHome Новый сверхкомпактный RPI

Ожидается, что CM0 будет доступен по цене в $18-26 за устройство при заказе большими партиями – от 10 тыс. штук. Цена, вероятно, будет зависеть от объема встроенной энергонезависимой памяти eMMC. Дата начала продаж пока неизвестна.

Самый компактный

Новый одноплатник, в отличие от Zero 2W, имеет близкую к квадрату форму с контактами по краям каждой из четырех его сторон и не располагает полноразмерными портами.

Устройство, предназначенное для монтажа на несущую плату, имеет габариты 39х33 мм и, таким образом, является новым рекордсменом по компактности в семействе Raspberry Pi, опережая по этому показателю даже Pico, базирующийся на микроконтроллере.

Характеристики устройства

«Сердцем» Raspberry Pi CM0 является система в пакете (SiP) RP3A0, которая также задействована в RPI Zero 2W и RPI CM3E. В ее основе – чипсет Broadcom BCM2710A1 с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53, работающим на частоте 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти LPDDR2.

Модуль имеет поддержку беспроводных интерфейсов Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2 LE.

Заказчикам устройство будет в двух конфигурациях: без встроенного хранилища eMMC на основе флеш-памяти и с таковым на 8 ГБ.

Помимо самого RPI CM0 на выставке была продемонстрирована несущая плата, которая дополняет девайс набором портов и интерфейсов, в числе которых один полноразмерный HDMI, два micro USB (по одному для питания и передачи данных), картридер microSD, один MIPI-DSI и MIPI-CSI – для подключения дисплея и камеры соответственно, а также стандартный 40-контактный разъем GPIO.

На плате предусмотрены контакты для подключения светодиодного индикатора состояния устройства, установки перемычек, которые позволяют отключить интерфейсы беспроводной связи.

Краткая история Raspberry Pi CM

Оригинальная версия RPI Compute Module вышла 2014 г., а в 2017 подверглась существенной модернизации. Вплоть до появления Compute Module 4 (CM4) одноплатник имел форм-фактор 200-контактного SODIMM-модуля, как у модуля оперативной памяти для ноутбуков (обеспечивается лишь механическая, но не электрическая совместимость), и нуждался в плате расширения с соответствующим разъемом.

При разработке нового на тот момент CM4 разработчики решили отказаться от привычного коннектора в пользу двух 100-контактных разъемов для мезонинного соединения с платой расширения – с целью повышения скорости обмена данными. В результате модернизация устройств, выполненных на CM первого-третьего поколений, до актуального, без замены платы-носителя стала невозможной. Именно для решения этой проблемы и был создан Compute Model 4S, где литера “S” обозначает “SODIMM” – форм-фактор, обеспечивающий совместимость с более ранними моделями. Продажи устройства начались в апреле 2024 г.

В ноябре 2024 г. была представлена модель CM5, по характеристикам практически не отличающаяся от Raspberry Pi 5, который увидел свет в сентябре 2023 г.