Разделы

Техника
|

Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео

Вышел одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico 2 с процессором на ядрах RISC-V. Он стоит всего $5, что делает его самым дешевым Raspberry Pi в мире, если не считать предыдущее поколение – оно появилось в 2021 г. и стоило $4. Новая версия лучше почти во всем.

Raspberry Pi Pico по-новому

Состоялся релиз одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico 2. Это второе поколение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получившей обновление летом 2022 г.

Прежний ПК был построен на ARM-процессоре, в новом же используется гибридный чип – в нем сочетаются ядра ARM и RISC-V – открытой и очень перспективной архитектуры, на которую в России делают большую ставку.

Основа компьютера – новейший микроконтроллер RP2350. Главное преимущество Raspberry Pi Pico 2 – это его цена, которая составляет всего лишь $5 или 440 руб. по курсу ЦБ на 9 августа 2024 г. Первое поколение, имеющее менее широкие возможности, на старте продаж стоило $4 или 353 руб. и было самым дешевым видом Raspberry Pi в мире.

pip600.jpg

Raspberry Pi
Найти еще более компактный полноценный одноплатник будет непросто

Новый ПК имеет повышенную производительность за счет более высокой частоты процессора, а также у него вдвое больше памяти.

Как все изменилось

Оригинальный Pi Pico построен на чипе RP2040 с двумя ARM-ядрами Cortex-M0+ на 133 МГц. В Pi Pico 2 стоит RP2350 – в нем есть два ядра ARM Cortex-M33, и пара ядер RISC-V Hazard3 с пиковой частотой 150 МГц.

Оперативной памяти в ПК стало вдвое больше – вместо 264 КБ теперь 520 КБ. Очень много внимания уделено безопасности данных – в микроконтроллере есть технология ARM TrustZone, безопасный загрузчик и прочие решения, которые появились после шквала недовольных отзывов на оригинальный Pi Pico, в котором технологий защиты информации не было вовсе.



Флеш-память по-прежнему отделена от процессора, и ее объем вырос с 2 МБ до 4 МБ. Как пишет Tom’s Hardware, также есть 8 КБ встроенной в процессор памяти, зарезервированной для новой функции безопасности Arm TrustZone.

Что менять не стали

Важно отметить, что перед нами именно Pi Pico 2, то есть как у оригинального Pi Pico, у него нет модулей беспроводной связи – ни Bluetooth, ни даже Wi-Fi. Но с учетом существования модели Pi Pico W, которая на выходе стоила $6, можно предположить, что в обозримом будущем выйдет Pi Pico 2 W, который, как и Pi Pico 2, будет стоить $7.

Как и предшественник, новый одноплатник поддерживает языки MicroPython, CircuitPython, C, C++ – новых языков не добавилось. Также не поменялись параметры питания – 1,8-5 В по коннектору microUSB или VSYS. Почему разработчики не стали переходить на современный USB-C, они не уточняют. Этот же коннектор используется для подключения к компьютеру.

pip601.jpg

Raspberry Pi
По форм-фактору второе поколение от первого не отличается
ИИ приступил к диагностике рака
цифровизация

Дизайн самой платы тоже изменений не претерпел. Это все тот же одноплатник габаритами 51х21 мм, который даже меньше, чем современные SSD-накопители М2 2280, стоящие во многих настольных ПК и ноутбуках.

На плате нового ПК размещены 26 из 30 поддерживаемых микроконтроллером GPIO-контактов. Также в наличии 12-битный датчик температуры, SWD-порт для отладки, часы реального времени и аппаратный таймер.

13 лет истории

Компьютеры Raspberry Pi существуют с 2011 г., и за 13 лет появилось довольно большое количество их модификаций. Основу всей серии составляют компьютеры Raspberri Pi без дополнительных буквенных наименований, но обновляются они крайне медленно. Так, Pi 4 вышел в июне 2019 г. и уже был устаревшим на фоне конкурентов, а Pi 5 был выпущен лишь в сентябре 2023 г.

Raspberry Pi – это эталонные компьютеры. Они задают форм-фактор и общую концепцию например, флагманы всего семейства имеют размеры 86х56 мм, как у банковской карты, и все конкуренты стараются подгонять свои ПК под эти же габариты.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ПК, серверы, игровые приставки на популярных китайских процессорах можно захватить за долю секунды. Закрыть уязвимость невозможно

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Крупнейший производитель микросхем в мире облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024