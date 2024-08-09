Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео

Вышел одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico 2 с процессором на ядрах RISC-V. Он стоит всего $5, что делает его самым дешевым Raspberry Pi в мире, если не считать предыдущее поколение – оно появилось в 2021 г. и стоило $4. Новая версия лучше почти во всем.

Raspberry Pi Pico по-новому

Состоялся релиз одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico 2. Это второе поколение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получившей обновление летом 2022 г.

Прежний ПК был построен на ARM-процессоре, в новом же используется гибридный чип – в нем сочетаются ядра ARM и RISC-V – открытой и очень перспективной архитектуры, на которую в России делают большую ставку.

Основа компьютера – новейший микроконтроллер RP2350. Главное преимущество Raspberry Pi Pico 2 – это его цена, которая составляет всего лишь $5 или 440 руб. по курсу ЦБ на 9 августа 2024 г. Первое поколение, имеющее менее широкие возможности, на старте продаж стоило $4 или 353 руб. и было самым дешевым видом Raspberry Pi в мире.

Raspberry Pi Найти еще более компактный полноценный одноплатник будет непросто

Новый ПК имеет повышенную производительность за счет более высокой частоты процессора, а также у него вдвое больше памяти.

Как все изменилось

Оригинальный Pi Pico построен на чипе RP2040 с двумя ARM-ядрами Cortex-M0+ на 133 МГц. В Pi Pico 2 стоит RP2350 – в нем есть два ядра ARM Cortex-M33, и пара ядер RISC-V Hazard3 с пиковой частотой 150 МГц.

Оперативной памяти в ПК стало вдвое больше – вместо 264 КБ теперь 520 КБ. Очень много внимания уделено безопасности данных – в микроконтроллере есть технология ARM TrustZone, безопасный загрузчик и прочие решения, которые появились после шквала недовольных отзывов на оригинальный Pi Pico, в котором технологий защиты информации не было вовсе.





Флеш-память по-прежнему отделена от процессора, и ее объем вырос с 2 МБ до 4 МБ. Как пишет Tom’s Hardware, также есть 8 КБ встроенной в процессор памяти, зарезервированной для новой функции безопасности Arm TrustZone.

Что менять не стали

Важно отметить, что перед нами именно Pi Pico 2, то есть как у оригинального Pi Pico, у него нет модулей беспроводной связи – ни Bluetooth, ни даже Wi-Fi. Но с учетом существования модели Pi Pico W, которая на выходе стоила $6, можно предположить, что в обозримом будущем выйдет Pi Pico 2 W, который, как и Pi Pico 2, будет стоить $7.

Как и предшественник, новый одноплатник поддерживает языки MicroPython, CircuitPython, C, C++ – новых языков не добавилось. Также не поменялись параметры питания – 1,8-5 В по коннектору microUSB или VSYS. Почему разработчики не стали переходить на современный USB-C, они не уточняют. Этот же коннектор используется для подключения к компьютеру.

Raspberry Pi По форм-фактору второе поколение от первого не отличается

Дизайн самой платы тоже изменений не претерпел. Это все тот же одноплатник габаритами 51х21 мм, который даже меньше, чем современные SSD-накопители М2 2280, стоящие во многих настольных ПК и ноутбуках.

На плате нового ПК размещены 26 из 30 поддерживаемых микроконтроллером GPIO-контактов. Также в наличии 12-битный датчик температуры, SWD-порт для отладки, часы реального времени и аппаратный таймер.

13 лет истории

Компьютеры Raspberry Pi существуют с 2011 г., и за 13 лет появилось довольно большое количество их модификаций. Основу всей серии составляют компьютеры Raspberri Pi без дополнительных буквенных наименований, но обновляются они крайне медленно. Так, Pi 4 вышел в июне 2019 г. и уже был устаревшим на фоне конкурентов, а Pi 5 был выпущен лишь в сентябре 2023 г.

Raspberry Pi – это эталонные компьютеры. Они задают форм-фактор и общую концепцию например, флагманы всего семейства имеют размеры 86х56 мм, как у банковской карты, и все конкуренты стараются подгонять свои ПК под эти же габариты.