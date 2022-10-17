Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене

«Убийца» RPI Pico

Компания Pine Microsystems, владеющая брендом Pine64, создала новый одноплатный компьютер Pine64 Ox64. Устройство отличается компактным форм-фактором, невысокой ценой и нацелено на разработчиков в сфере робототехники, интернета вещей и др.

По своим габаритам Ox64 напоминает другой известный «одноплатник» – Raspberry Pi Pico W, самый миниатюрный во всей «малиновой» линейке: размеры новинки составляют 51х21х19 мм. Однако, в отличие от детища британской Raspberry Pi Foundation, Ox64 несет на себе полноценный двухъядерный процессор перспективной архитектуры RISC-V, а не ограниченный по своим возможностям микроконтроллер RP2040.

Разработчиками заявлена поддержка операционных систем RTOS (операционная система реального времени) и семейства Linux. Правда, как отмечает портал CNX Software, набор средств разработки ПО (SDK) Ox64 для Linux пока не готов. Однако небольшая партия устройств уже отправлена разработчикам, которые должны эту проблему решить.

Одноплатный компьютер Pine64 Ox64

Серийное производство плат, по сообщению Pine Microsystems, стартует в ноябре 2022 г. Устройство планируют продавать по весьма демократичной цене – от $6 до $8 (около 370-493 руб. по курсу ЦБ на 17 октября 2022 г.), в зависимости от конфигурации.

Технические характеристики устройства

«Сердцем» Ox64 является однокристальная (SoC) система BL808 производства гонконгской компании Boufallo Lab. Она включает одно ядро Alibaba T-Head C906, работающее на частоте 480 МГц, одно ядро Alibaba T-Head E907 с частотой 320 МГц и модуль ускорения алгоритмов искусственного интеллекта BLAI-100 (в частности, подходит для распознавания видео).

Плата оснащена 64 МБ оперативной памяти, модулями беспроводной связи Wi-Fi 4 (2,4 ГГц 802.11 b/g/n), Bluetooth 5.2 и Zigbee (802.15.4). Емкость встроенного хранилища типа XSPI NOR варьируется в диапазоне от 2 до 16 МБ.

Образцы Ox64, отправленные разработчикам ПО для устройства

В более дорогой конфигурации – с 16-мегабайтным накопителем предусмотрен разъем для установки карт флеш-памяти (microSD) стандартов SDHC и SDXC. Именно эта версия подходит для работы с Linux. Наиболее бюджетные варианты предназначены для использования вместе с RTOS.

Ox64 снабжен двумя USB-портами Type-C. Один из них используется исключительное для питания устройства (5 В, 0,5 А). Второй – USB 2.0 OTG – подходит для подключения сторонних устройств. Также мини-компьютер может похвастаться наличием 26 контактов GPIO (интерфейс общего назначения), интерфейса MIPI CSI для подключения камеры. Разработчиками предусмотрена возможность подключения плат расширения, в частности, аудиоадаптера, модулей камеры и проводного подключения к сети Ethernet (10/100 Мбит/сек).

В сравнении с Raspberry Pi

По своим характеристикам Ox64 значительно превосходит Raspberry Pi Pico и продается по несколько более высокой цене. Если Pi Pico первой модели (без встроенного модуля Wi-Fi), выпущенный в начале 2021 г., оценивается в $4 (около 247 руб.), то его модернизированная версия, увидевшая свет летом 2022 г. предлагается на рынке по цене от $6. За эту же сумму можно будет приобрести базовую версию Ox64 с 2 МБ встроенной памяти и без слота под microSD-карту.

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Если же сравнивать Ox64 с другими полноценными компьютерами линейки Raspberry Pi, например, с представленным в октябре 2020 г. вычислительным модулем Compute Module 4, то новинка уступает последнему едва ли не по всем параметрам за исключением цены. В частности, CM4 построен на базе гораздо более производительного 64-битного чипа Broadcom BCM2711 (четыре ядра ARM Cortex A72, работающие на частоте 1,5 ГГц), как и «большая» версия устройства – Raspberry Pi 4, выпущенная в конце июня 2019 г. CM4 в наиболее доступной конфигурации обойдется покупателю по меньшей мере в $25 (1,5 тыс. руб.).

Что еще выпускает Pine Microsystems

Помимо одноплатных компьютеров, Pine Microsystems выпускает различные устройства, в первую очередь рассчитанные на технически подкованного покупателя. Среди продуктов компании, к примеру, еще один одноплатный компьютер Quartz64 и «самая производительная в мире» электронная книга с дисплеем на базе электронных чернил (технология E Ink) PineNote, представленная в августе 2021 г.

Однако наибольшую известность компания приобрела благодаря своим ноутбукам и смартфонам. В апреле 2017 г. компания начала продажи крайне дешевого ноутбука PineBook стоимостью всего $90 (6,6 тыс. руб.) за 11,6-дюймовую версию и $100 (7,32 тыс. руб.) за 14-дюймовую.

В июле 2019 г., Pine выпустила «ноутбук для параноиков» PineBook Pro стоимостью около $200 (около 12,3 тыс. руб.) с возможностью быстрой аппаратной блокировки коммуникационных модулей, веб-камеры и микрофона. Портативный компьютер поставляется с ОС Debian Linux и располагает 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, четырехъядерным процессором Rockchip RK3399, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, работающей в двухканальном режиме, и встроенным флеш-модулем eMMC 5.0 вместимостью 64 или 128 ГБ.

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В январе 2020 г. стартовали продажи смартфона PinePhone Braveheart Edition, поддерживающего различные мобильные дистрибутивы Linux. Покупатели получили возможность выбрать подходящую сборку GNU/Linux и самостоятельно ее установить.