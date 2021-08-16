Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE

Самая мощная электронная книга

Компания Pine Microsystems, владеющая брендом Pine64, сообщила о работе над собственной электронной книгой с 10-дюймовым черно-белым экраном на базе электронных чернил (E Ink).

Устройство получило название PineNote, работает под управлением операционной системы семейства Linux и отличается наличием «железа», по производительности сопоставимого с полноценными персональными компьютерами начального уровня. По заявлению разработчиков, это если и не самый мощный в своем классе гаджет, то уж точно в числе самых производительных «читалок», которые сегодня представлены на рынке.

В настоящее время PineNote находится на стадии готовящегося к производству прототипа. Разработчики ведут консультации с командой популярной среды рабочего стола KDE Plasma для Unix-подобных операционных систем по поводу того, какой именно из вариантов графического окружения выбрать – мобильный или обычный. На какой бы из версий Plasma ни остановили свой выбор разработчики, работать среда будет поверх базирующегося на ядре Linux дистрибутива Manjaro. Скорее всего это будет Linux 4.19, но не исключено, что в основу финальной версии ридера ляжет ядро 5.XX, если разработчики успеют перенести драйверы.

Экран со «спорной» частотой обновления

Электронная книга PineNote представляет собой планшет с дисплеем на основе электронной бумаги E Ink, его диагональ составляет 10,1 дюйма.

Передняя рамка корпуса выполнена из прочного магниевого сплава, задняя крышка – из приятного на ощупь, как отмечают создатели, пластика. Толщина устройства не превышает 7 мм, что на 1 мм меньше в сравнении с таковой у Amazon Kindle Oasis 3.

Разрешение экрана устройства – 1872x1404 (227 точек на квадратный дюйм). Заявлены возможности вывода изображения в 16 оттенках серого и управление подсветкой экрана, в том числе регулировка цветовой температуры.

Прототип PineNote

Первоначально на сайте Pine64 было указано, что дисплей поддерживает частоту обновления до 60 Гц, однако впоследствии разработчики решили исключить данную характеристику из перечня, поскольку она могла вводить потенциальных покупателей в заблуждение.

Специалисты пояснили, что в силу специфики работы экранов на электронных чернилах отрисовка большинства изображений осуществляется в несколько этапов (требует больше одного фрейма). Кроме того, скорость вывода картинки на такой дисплей зависит от оперативности преобразования исходного кадра в «понятный» панели на базе E Ink. Таким образом, разработчики пока не готовы говорить о частоте обновления экрана PineNote, не проведя достаточно большого количества тестов.

Пока что PineNote умеет немногое

Устройство поддерживает ввод с помощью пальцев (емкостный сенсорный слой) и использованием электронного пера (EMR pen) с поддержкой распознавания силы нажатия. Таким образом, «читалку» можно будет использовать как записную книжку или простенький графический планшет.

«Начинка» PineNote

В основе PineNote – система на кристалле (SoC) Rockchip RK3566 с четырьмя вычислительные ядрами Arm Cortex-A55, которые работают на частоте до 1,8 ГГц. Однокристальная система также включает графический ускоритель Arm Mali-G52 2EE.

Устройство несет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ постоянной флеш-памяти eMMC.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, вреподдерживается быстрая зарядка по USB Type-C.

«Внутренности» PineNote

PineNote также включает два микрофона и два динамика для вывода стереозвука.

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Электронная книга также имеет встроенный беспроводной коммуникационный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (5 ГГц).

PineNote по своим характеристикам во многом напоминает Quartz64 – собственный одноплатный компьютер Pine64, который компания начала выпускать в июне 2021 г. Сегодня Quartz64 (Model A) с 4 ГБ оперативной памяти можно приобрести за $60 (примерно 4,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 августа 2021 г.).

Дорогостоящий гаджет «не для всех»

В то время как большинство продуктов, выпускаемых Pine64, представляют собой недорогие устройства, первая серия PineNote будет продаваться по цене $399 (почти 30 тыс. руб.). Таким образом, данная электронная книга станет одним из самых дорогостоящих гаджетов Pine64. Немалая цена это и в целом для устройств данного типа. Для сравнения: популярный Amazon Kindle Paperwhite (2018 г.) обойдется покупателю примерно в $130 (9,5 тыс. руб.), а более «продвинутая» версия с возможностью регулировки цветовой температуры подсветки Kindle Oasis – в $250 (18,3 тыс. руб.).

Как ожидается, PineNote поступит в продажу до конца 2021 г. Разработчики предупреждают, что покупателям не стоит рассчитывать на получение полностью готового к работе устройства – скорее всего, для него придется самостоятельно писать ПО. Первая партия рассчитана на специалистов в области программирования, которые помогут «довести до ума» софтверную «начинку» продукта.

На первых порах устройство будет поставляться с чехлом и пером

В комплекте с устройством первые владельцы получат также чехол-обложку на магните, который работает со встроенным датчиком Холла (при закрывании автоматически переводит гаджет в режим сна), а также электронное перо.

Другие продукты Pine64

Pine64 специализируется на выпуске оригинальных Linux-устройств. В апреле 2017 г. компания начала продажи очень дешевого ноутбука PineBook стоимостью всего $90 (6,6 тыс. руб.) за 11,6-дюймовую версию и $100 (7,32 тыс. руб.) за 14-дюймовую. Обе модификации оснащаются недорогим экраном на матрице TN с разрешением 1366x768 пикселей и АКБ емкостью 10000 мАч, а также процессором Allwinner A64, 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем eMMC емкостью 16 ГБ (с возможностью замены на накопитель емкостью до 64 ГБ).

В июле 2019 г., как сообщал CNews, Pine64 выпустила «ноутбук для параноиков» PineBook Pro стоимостью около $200 (14,6 тыс. руб.) с независимыми от операционной системы функциями быстрой блокировки коммуникационных модулей, веб-камеры и микрофона. Портативный компьютер поставляется с ОС Debian Linux и располагает 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, четырехъядерным процессором Rockchip RK3399, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, работающей в двухканальном режиме, и встроенным флеш-модулем eMMC 5.0 вместимостью 64 или 128 ГБ.

В январе 2020 г. компания начала продажи телефона PinePhone Braveheart Edition, поддерживающего различные мобильные дистрибутивы Linux. Покупатели могут выбрать подходящую ОС и самостоятельно установить ее. PinePhone Braveheart Edition стоит ровно $150 (11 тыс. руб.).

В апреле 2020 г. появилась особая модификация этого смартфона под названием PinePhone UBports Community Edition, оцененная в те же $150, как сообщал CNews, она, как и новый PineTab, поставляется с предустановленной ОС Ubuntu Touch.