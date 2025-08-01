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IVA Room линейка IP-телефонов, видеотерминалы


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России 1
23.10.2024 Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
14.05.2024 IVA Technologies и Merlion подписали соглашение о дистрибуции 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

 2
20.04.2023 IVA Technologies усилила направление информационной безопасности 2
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 2
09.12.2022 «Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк» 2
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
24.07.2019 «Автоматика» выводит на российский рынок IP-телефон IVA 3
04.02.2019 Начались продажи «уникального» российского защищенного телефона. Частникам его продавать запрещено 2
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

IVA Room и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 273 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3267 7
Cisco Systems 5175 6
ХайТэк - Hi-Tech 212 6
Ростех - Автоматика Концерн 1695 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1192 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 4
Ростех - РТ-Информ 142 4
Microsoft Corporation 24979 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2205 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 2
Intel Corporation 12369 2
Google LLC 12035 2
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 23 2
AMD Xilinx 95 2
Huawei 4072 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 190 1
Сател 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 256 1
ЮНИ 68 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 1
Yandex - Яндекс 7952 1
TrueConf - ТруКонф 413 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 424 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 101 1
Eltex - Предприятие Элтекс 168 1
Meta Platforms - Facebook 4485 1
IBM - International Business Machines Corp 9491 1
HP Inc. 5727 1
Yealink Network Technology 72 1
Merlion - Мерлион 854 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 3
Лента - Сеть розничной торговли 2191 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1389 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 67 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3201 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3390 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3272 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 50 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 277 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 16
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7809 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 10
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 6
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ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 184 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3572 3
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1910 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4328 2
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12487 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11722 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1013 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3125 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5510 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 90 14
IVA Connect 35 9
IVA Largo - Видеотерминал 28 8
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 7
IVA GPT 14 6
ХайТэк - ВКурсе 22 5
IVA MS - система управления и мониторинга 6 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 583 4
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 4
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1884 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 4
IVA TPU - тензорный процессор 8 4
IVA CV 7 3
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 44 3
Linux OS 10399 2
Intel x86 - архитектура процессора 1930 2
Microsoft Windows 16048 2
Microsoft Teams - MS Teams 590 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
IVA ЯРъ СХД 3 2
Новые облачные технологии - МойОфис 833 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 379 1
VK Teams 78 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1394 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 232 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 1
Иодковский Станислав 96 12
Ивенев Николай 13 5
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Безиев Адам 5 4
Черных Сергей 15 3
Терентьев Евгений 7 2
Киреев Михаил 9 1
Сивцев Илья 162 1
Родыгин Евгений 3 1
Зокин Андрей 2 1
Кабанов Владимир 178 1
Братухин Иван 7 1
Степанюк Михаил 71 1
Смирнов Максим 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1108 2
Казахстан - Республика 5702 1
Беларусь - Белоруссия 5909 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Турция - Турецкая республика 2443 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1640 1
Таджикистан - Республика 890 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Африка - Африканский регион 3534 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
США - Калифорния 4689 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 790 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1529 1
Египет - Арабская Республика 1032 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16923 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1684 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3577 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4806 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1664 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3724 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2383 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1003 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2610 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11423 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2702 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19609 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4818 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 391 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7163 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2843 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1186 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2013 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 112 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 218 1
РИА Новости 956 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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