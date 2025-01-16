IVA Largo Видеотерминал
IVA Largo и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 81 8
|Кабанов Владимир 178 5
|Смирнов Павел 45 3
|Ерофеев Максим 12 3
|Евтушенко Олег 143 2
|Моторко Андрей 71 2
|Агеев Денис 21 2
|Корсаков Денис 9 1
|Иванов Михаил 100 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Сивцев Илья 140 1
|Киреев Михаил 9 1
|Ивенев Николай 13 1
|Зокин Андрей 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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