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IVA Largo Видеотерминал



16.01.2025 IVA Technologies выпустила новую версию IVA Largo 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

 1
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 1
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 1
21.01.2022 Главе правительства Михаилу Мишустину представили продукцию Концерна «Автоматика» 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
08.11.2021 НИИ «Масштаб» рассказал об опыте построения ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия 1
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 1
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 1
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны 1
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 2
10.09.2019 Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной 1
01.02.2019 «Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

IVA Largo и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 22
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 16
Ростех - Автоматика Концерн 1639 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 15
ХайТэк - Hi-Tech 200 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Microsoft Corporation 24624 2
Cisco Systems 5114 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Yealink Network Technology 66 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Ростелеком 9700 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Ростех - Автоматика - НТ 3 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Intel Corporation 12197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Huawei 3933 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Google LLC 11775 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Сател 125 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Системы документооборота 498 1
ЮНИ 68 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 15
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 6
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
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SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 17
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 8
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 7
IVA Connect 33 7
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 7
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 5
ХайТэк - ВКурсе 21 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Linux OS 9936 3
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 2
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Windows 15656 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз 21 2
IVA GPT 13 2
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 2
IVA MS - система управления и мониторинга 6 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Avaya Scopia 23 1
Cisco TelePresence SX 4 1
Polycom RPG 1 1
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 1
Ростех - Автоматика - Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 8 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Иодковский Станислав 81 8
Кабанов Владимир 178 5
Смирнов Павел 45 3
Ерофеев Максим 12 3
Евтушенко Олег 143 2
Моторко Андрей 71 2
Агеев Денис 21 2
Корсаков Денис 9 1
Иванов Михаил 100 1
Мишустин Михаил 676 1
Сивцев Илья 140 1
Киреев Михаил 9 1
Ивенев Николай 13 1
Зокин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Казахстан - Республика 5525 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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