Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

IVA Technologies выпустила новую версию IVA Largo

Компания IVA Technologies объявила о выпуске новой версии программного обеспечения видеотерминала для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях — IVA Largo 4.0. Она сочетает в себе улучшенные функции, обновленный дизайн и повышенную производительность, а также решает ряд критически важных для пользователей технических задач.

Одним из ключевых нововведений стала возможность централизованного обновления видеотерминала с сервера видеоконференцсвязи. Кроме того, добавлена возможность с помощью веб-интерфейса включать и отключать управление видеотерминалом по протоколу SNMP. Также улучшено отображение аудио- и видеоустройств в интерфейсе пользователя.

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Техника

Отдельное внимание уделено оптимизации работы с кодеками и повышению качества видеосвязи. Например, решена проблема замедления видео при использовании кодека H.264 FHD: удалось оптимизировать его работу и снизить нагрузку на процессор, особенно при демонстрации видео в несколько потоков.

Новая версия предлагает полную совместимость с ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск» и предназначена для коммерческого использования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще