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ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Программное обеспечение систем проведения защищенной видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех получило сертификат по линии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Отечественное решение для проведения видеоконференцсвязи (ВКС) от НИИ «Масштаб» и технологического партнера НТЦ «ХайТэк» уже зарекомендовало себя на рынке и активно применяется в бизнесе, государственном управлении и других областях. Профессиональная система видеосвязи позволяет работать как в открытом, так и в защищённом режиме.

«Государство предъявляет особые требования к программному и аппаратному обеспечению, которое используется в органах власти, учреждениях и на предприятиях. В частности, это защита информации от несанкционированного доступа (НСД), недекларированных возможностей (НДВ), надежность и контролируемость системы, защита персональных данных. Получение сертификата по линии ФСТЭК свидетельствует о том, что программное обеспечение наших систем проведения видеоконференцсвязи соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым спецзаказчиками», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

IVA AVES S и IVA LARGO, составляющие основу системы ВКС, гарантируют защиту данных, отсутствие недекларированных возможностей («закладок»), стабильность и непрерывность связи.

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» осуществляет поддержку и развитие доверенных продуктов в рамках правительственной программы импортозамещения, это подтверждается наличием продуктов IVA AVES S и IVA LARGO в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).



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