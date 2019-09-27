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НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S

ПО Софт Техника

Разработчики НИИ «Масштаб» официально объявили о выходе нового релиза системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S версии 2.4, а также релиза 579 видеотерминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO.

Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S совместной разработки НИИ «Масштаб» и группой «Хайтэк», по заявлению создателей, обеспечивает удобные и надежные коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). IVA AVES S совместима с эксплуатируемыми системами видеоконференцсвязи Polycom, что дает заказчикам возможность плавной миграции на отечественные решения.

Обновленная IVA AVES S версии 2.4 стала более надежной, а также унифицированной платформой для организации проведения защищенных сеансов ВКС. Это дружественный к пользователю, не требующий программирования инструмент для создания сеансов ВКС.

Особенности новой версии: улучшена функциональность работы с контентом; добавлена функциональность автодозвона абонента в случае разрыва соединения; поддержка IVAFEC (SIP+H.323); поддержка NACK+ULPFEC в H.323; адаптивный битрейт для H.323 и SIP; расширенная статистика для VVoIP пользователей (число NACK запросов/статистика работы FEC); поддержка H.265 в H.323; поддержка H.261 в H.323; отображение в Layout для VVoIP абонентов голосовой активности; отображение в «Администрировании» голосовой активности; отображение для пользователей без Video в раскладке аватара пользователя; вывод уровня секретности в запись конференции; вывод уровня секретности в веб-интерфейс пользователя системы; поддержка автокаскадирования для конференции на несколько серверов; поддержка строгого ограничения по времени проведения мероприятия; создание мероприятий на основе и список мероприятий для быстрого поиска.

Дополняет IVA AVES S видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO – система конференцсвязи, управление которой происходит через интуитивно понятный графический интерфейс с помощью пульта ДУ.

IVA LARGO версии 579 стал более стабильным за счет ряда доработок: добавлено ограничение на транслируемое разрешение (можно проверять все заявленные заказчиком разрешения); доработан алгоритм динамической смены разрешения в зависимости от пропускной способности (также можно проверять по соответствующим таблица заказчика; ликвидирована большая утечка памяти при добавлении грифа секретности (изделие становилось неработоспособным после нескольких минут работы).

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