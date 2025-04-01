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IVA GPT


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
23.10.2024 Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки 1
22.08.2024 Выручка IVA Technologies по итогам первого полугодия достигла 1,1 млрд рублей 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT, создающую цифровое сознание для компаний 2
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

IVA GPT и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
SimbirSoft - СимбирСофт 79 3
Microsoft Corporation 24736 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 2
Diasoft - Диасофт 907 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 2
Cisco Systems 5136 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 2
Примо РПА 13 2
Naumen - Наумен 636 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 2
К2Тех 144 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
Yandex - Яндекс 7540 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 360 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
SAP SE 5308 1
Telegram Group 2100 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 406 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 1
Eltex - Предприятие Элтекс 158 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 1
Лента - Сеть розничной торговли 2106 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1657 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 2
Почта России ПАО 2136 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 2
Газпром нефть 628 2
ПСБ - Промсвязьбанк 862 2
Газпром ПАО 1353 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 2
ГПБ - Газпромбанк 1097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 2
Федеральное казначейство России 1794 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 83 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 7
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 766 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 4
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 171 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5516 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4387 3
Data monetization - Монетизация данных 1666 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5299 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 365 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1072 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1852 2
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2185 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4007 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 12
ХайТэк - ВКурсе 22 10
IVA Connect 33 7
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 6
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 3
IVA Largo - Видеотерминал 27 2
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 2
IVA MS - система управления и мониторинга 6 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 2
Технос-К - Сакура PRO 25 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 214 1
Лента Спутник 5 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 47 1
Примо РПА - Primo RPA 36 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Atlassian - Confluence 117 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 31 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
IVA Terra 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 31 1
Иодковский Станислав 86 11
Шпак Василий 230 2
Панченко Иван 146 2
Мельникова Алиса 93 2
Глазков Александр 139 2
Шенберг Дмитрий 17 2
Бессарабенко Александр 17 2
Винокуров Евгений 11 2
Врацкий Андрей 138 2
Иванов Михаил 103 2
Фогельсон Виктор 20 2
Харитонов Дмитрий 54 2
Киреев Михаил 9 1
Зельдец Игорь 22 1
Ивенев Николай 13 1
Деверилин Павел 31 1
Толокнов Андрей 17 1
Телевинов Сергей 17 1
Зокин Андрей 2 1
Непомящий Алексей 1 1
Бартенев Максим 1 1
Бодин Дмитрий 1 1
Бартунов Олег 48 1
Соловьева Светлана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Европа 21858 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1057 1
Африка - Африканский регион 3505 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1610 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6219 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1653 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11058 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 384 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
Аудит - аудиторский услуги 2741 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 2
CNews Инновация года - награда 112 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
CNews FORUM Кейсы 229 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 2
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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