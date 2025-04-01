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IVA GPT
IVA GPT и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 86 11
|Шпак Василий 230 2
|Панченко Иван 146 2
|Мельникова Алиса 93 2
|Глазков Александр 139 2
|Шенберг Дмитрий 17 2
|Бессарабенко Александр 17 2
|Винокуров Евгений 11 2
|Врацкий Андрей 138 2
|Иванов Михаил 103 2
|Фогельсон Виктор 20 2
|Харитонов Дмитрий 54 2
|Киреев Михаил 9 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Ивенев Николай 13 1
|Деверилин Павел 31 1
|Толокнов Андрей 17 1
|Телевинов Сергей 17 1
|Зокин Андрей 2 1
|Непомящий Алексей 1 1
|Бартенев Максим 1 1
|Бодин Дмитрий 1 1
|Бартунов Олег 48 1
|Соловьева Светлана 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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