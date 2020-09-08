НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020»

НПП «Сигнал» на объединенной площадке ГК «Ростех» продемонстрировало линейку из трех персональных компьютеров, сконструированных под разные задачи и требования заказчика. Среди презентуемых решений на базе аппаратных платформ «Сигнала» была продемонстрирована в реальном времени работа защищенной видеоконфернцсвязи IVA Largo, а также инфраструктура рабочих столов Veil VDI разработки НИИ «Масштаб».

Виртуализация на сегодня, это высокоэффективный способ сокращения расходов на ИТ-инфраструктуру при условии повышения эффективности и адаптивности для компаний любых размеров. Развертывание виртуальных рабочих столов на предприятии обеспечит быстрый и безопасный доступ с любых устройств к ресурсам компании, а проведение совещаний и конференций в онлайн-формате, позволит участникам подключится из любого города даже с персональных устройств. Такое решение позволит модернизировать бизнес-процессы заказчиков и улучшить качество работы их сотрудников.

НПП «Сигнал» презентовал программное обеспечение Veil Connect (клиент Veil VDI), разработки НИИ «Масштаб» на Микро ПК. Микро ПК – это компактное и недорогое решение для подключения к серверу или виртуальной машине, расположенной в ЦОД (центре обработки данных). В ходе мероприятия, Сигнал демонстрировал подключение через Veil Connect к серверу Veil VDI к виртуальной машине с установленным ПО Solid, где любой желающий мог графически смоделировать деталь.

На форуме «Армия-2020» в качестве участника видеоконференции на платформе IVA AVES S было презентовано эргономичное решение Мини ПК с установленным ПО IVA LARGO (совместная разработка НИИ Масштаб» с НТЦ «ХайТэк»). Мини ПК успешно прошел тестирование и может быть использован в поставках для организации многоточечных видеоконференций до 4 участников с разрешением Full HD.

НИИ «Масштаб» заинтересовано в сотрудничестве с предприятиями радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» и российскими компаниями. Кооперация с предприятиями открывает новые возможности для дальнейшего продвижения отечественных продуктов на рынке.