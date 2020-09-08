Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

НПП «Сигнал» на объединенной площадке ГК «Ростех» продемонстрировало линейку из трех персональных компьютеров, сконструированных под разные задачи и требования заказчика. Среди презентуемых решений на базе аппаратных платформ «Сигнала» была продемонстрирована в реальном времени работа защищенной видеоконфернцсвязи IVA Largo, а также инфраструктура рабочих столов Veil VDI разработки НИИ «Масштаб».

Виртуализация на сегодня, это высокоэффективный способ сокращения расходов на ИТ-инфраструктуру при условии повышения эффективности и адаптивности для компаний любых размеров. Развертывание виртуальных рабочих столов на предприятии обеспечит быстрый и безопасный доступ с любых устройств к ресурсам компании, а проведение совещаний и конференций в онлайн-формате, позволит участникам подключится из любого города даже с персональных устройств. Такое решение позволит модернизировать бизнес-процессы заказчиков и улучшить качество работы их сотрудников.

НПП «Сигнал» презентовал программное обеспечение Veil Connect (клиент Veil VDI), разработки НИИ «Масштаб» на Микро ПК. Микро ПК – это компактное и недорогое решение для подключения к серверу или виртуальной машине, расположенной в ЦОД (центре обработки данных). В ходе мероприятия, Сигнал демонстрировал подключение через Veil Connect к серверу Veil VDI к виртуальной машине с установленным ПО Solid, где любой желающий мог графически смоделировать деталь.

На форуме «Армия-2020» в качестве участника видеоконференции на платформе IVA AVES S было презентовано эргономичное решение Мини ПК с установленным ПО IVA LARGO (совместная разработка НИИ Масштаб» с НТЦ «ХайТэк»). Мини ПК успешно прошел тестирование и может быть использован в поставках для организации многоточечных видеоконференций до 4 участников с разрешением Full HD.

НИИ «Масштаб» заинтересовано в сотрудничестве с предприятиями радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» и российскими компаниями. Кооперация с предприятиями открывает новые возможности для дальнейшего продвижения отечественных продуктов на рынке.

Другие материалы рубрики

Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений
Показать еще
Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"