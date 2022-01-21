Главе правительства Михаилу Мишустину представили продукцию Концерна «Автоматика»

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», продемонстрировал свою продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Презентация прошла в рамках рабочего визита главы Правительства России на воронежский концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Председателю правительства показали комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) «Купол» и «Пищаль», а также отечественную систему защищенного хранения данных больших и сверхбольших объемов «Купол».

Переносное устройство помехового воздействия на средства связи и управления БЛА «Купол» предназначено для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона и перевода их в неработоспособное состояние. По сравнению с аналогами комплекс имеет больший радиус действия и выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение трех минут.

Комплекс «Пищаль», в свою очередь, предназначен для срыва полетного задания БЛА путем подавления каналов связи, управления и навигации дронов. Он не требует специальной подготовки и готов к применению без затраты времени на развертывание.

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СХД «Купол» – отечественная система защищенного хранения данных больших и сверхбольших объемов, созданная ООО «НТ» Концерна «Автоматика». Оно протестировано большинством федеральных операторов связи и используется в настоящее время для хранения данных в рамках реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова» четырьмя федеральными и более чем 10 региональными операторами связи.

Концерн также представил свои разработки для организации безопасной дистанционной работы. Данные решения включают: аппаратно-программные комплексы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, обеспечивающие коммуникацию руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) и видеотерминалы IVA LARGO, предназначенные для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях и поддерживающие средства демонстрации презентаций, документов, видеороликов и других данных. Они обеспечивают защиту обрабатываемой информации, прием и отображение изображения в высоком качестве – до 4К.