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Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство обороны Российской Федерации сертифицировало систему защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех. Сертификат подтверждает соответствие данной техники всем требованиям спецзаказчиков в области информационной безопасности, в том числе по защите информации с грифом «совершенно секретно». Обе разработки являются полностью отечественными.

Система защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и ГК «ХайТэк». В комплексе со сторонними средствами криптографической защиты информации решение позволяет пользователям поддерживать устойчивую, защищенную видео- и аудио-конференц-связь, а также обмениваться текстовыми сообщениями и файлами вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

«Благодаря своим характеристикам система видео-конференц-связи IVA AVES S может полностью заменить в российских силовых ведомствах такие зарубежные аналоги, как Polycom RMX, Cisco MCU, Avaya. При этом переход на отечественное решение не требует крупных единовременных затрат. Программная платформа разработки НИИ «Масштаб» полностью совместима с системами видео-конференц-связи зарубежных производителей, поэтому заказчики могут проводить замену постепенно», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как подчеркнул глава концерна «Автоматика» Владимир Кабанов, использование зарубежных решений в инфраструктуре государственных организаций несет за собой риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

«Концерн «Автоматика» готов предложить своим заказчикам сертифицированные отечественные продукты для обеспечения видео-конференц-связи, которые полностью проверены и защищены от кибератак», – сказал он.

Система видео-конференц-связи IVA AVES S имеет широкий функционал. Интерфейс позволяет настраивать источники аудио- и видеосигнала, качество трансляции, управлять базой контактов и календарем мероприятий. Сертифицированная версия IVA AVES S поддерживает функцию автодозвона и ограничений по времени проведения мероприятий. В дополнение к этому система позволяет создавать файловые хранилища для совместного использования информации отдельными группами пользователей.

Видеотерминал IVA LARGO управляется через понятный графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления и способен подстраиваться под характеристики доступного канала связи. Он автоматически меняет разрешение изображения на более высокое при наличии качественного канала связи.

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