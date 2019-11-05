Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России

Министерство обороны России сертифицировало систему защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Сертификат подтверждает соответствие данной техники всем требованиям спецзаказчиков в области информационной безопасности, в том числе по защите информации с грифом «совершенно секретно». Обе разработки являются полностью отечественными.

Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и ГК «Хайтэк». В комплексе со сторонними средствами криптографической защиты информации решение позволяет пользователям поддерживать устойчивую, защищенную видео- и аудио-конференцсвязь, а также обмениваться текстовыми сообщениями и файлами вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

«Благодаря своим характеристикам система видеоконференцсвязи IVA AVES S может полностью заменить в российских силовых ведомствах такие зарубежные аналоги, как Polycom RMX, Cisco MCU, Avaya. При этом переход на отечественное решение не требует крупных единовременных затрат. Программная платформа разработки НИИ "Масштаб" полностью совместима с системами видеоконференцсвязи зарубежных производителей, поэтому заказчики могут проводить замену постепенно», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Система видеоконференцсвязи IVA AVES S имеет широкую функциональность. Интерфейс позволяет настраивать источники аудио- и видеосигнала, качество трансляции, управлять базой контактов и календарем мероприятий. Сертифицированная версия IVA AVES S поддерживает функцию автодозвона и ограничений по времени проведения мероприятий. В дополнение к этому система позволяет создавать файловые хранилища для совместного использования информации отдельными группами пользователей. Видеотерминал IVA LARGO управляется через понятный графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления и способен подстраиваться под характеристики доступного канала связи. Он автоматически меняет разрешение изображения на более высокое при наличии качественного канала связи.

«Использование зарубежных решений в инфраструктуре государственных организаций и ведомств несет за собой риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Концерн «Автоматика» готов предложить своим заказчикам сертифицированные отечественные продукты для обеспечения видеоконференцсвязи, которые полностью проверены и защищены от кибератак», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.