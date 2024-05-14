IVA Technologies и Merlion подписали соглашение о дистрибуции

IVA Technologies и Merlion объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Для обеих сторон начало этого сотрудничества — еще один шаг к популяризации российских информационных технологий и содействию в переходе бизнеса на импортонезависимые продукты.

Портфель Merlion пополнился продуктами компании IVA Technologies, российского разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Среди решений, предлагаемых для дистрибуции, — платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, линейка IP-телефонов IVA Advanced, IVA Advanced M и IVA Video, а также панель расширения для IP-телефонов IVA EXT40.

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU – это флагманский продукт компании IVA Technologies, который обладает рядом преимуществ, таких как: работа в высоконагруженных сценариях внутри инфраструктуры заказчика, поддержка разрешения до 4К Ultra HD, вывод на экран более 2 тыс. видеоизображений участников мероприятий, стенограф, интеграция с другими офисными приложениями. Также сервис предлагает стандартный функционал для проведения видеоконференций: планирование мероприятий, создание виртуальных комнат, обмен файлами и документами, демонстрация экрана.

Линейка IP-телефонов IVA Video, IVA Advanced, IVA Advanced M и панель расширения IVA EXT40 – новые продукты экосистемы IVA, получившие статус ТОРП. Видеотелефон IVA позволяет проводить видеоконференции. IP-телефоны IVA Advanced и IVA Advanced M оснащены цветным дисплеем, набором программируемых клавиш и адресными книгами до 1000 записей. Панель расширения IVA EXT40 используется для ускорения работы с телефонным аппаратом. Она совместима с моделями IVA Video и IVA Advanced. Каскадное подключение позволяет использовать до 6 модулей расширения одновременно.Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской IT-компании IVA Technologies.

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies, сказал: «Сотрудничество с группой Merlion имеет для наших компаний стратегическое значение, так как открывает новые возможности для обоюдного роста. IVA Technologies сможет расширить список клиентов в разных регионах страны и обеспечить российским компаниям эффективную и безопасную корпоративную связь благодаря миграции ИТ-инфраструктур на отечественное ПО. Merlion, в свою очередь, представит партнерам новые технологичные решения премиального качества в сфере корпоративных коммуникаций от экосистемы IVA».

Михаил Степанюк, директор департамента ПО и корпоративных систем компании Merlion, отметил: «Сотрудничество с высокотехнологичной российской компанией IVA Technologies позволило нам расширить портфель отечественных коммуникационных решений и предложить партнерам решения премиум-класса, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Как официальный дистрибьютор в сотрудничестве с вендором мы также готовы обеспечить своим партнерам и их заказчикам полную поддержку, включая инженерную, на каждом этапе — от знакомства с продуктами вендора и выбора оптимального пакета необходимых опций до инсталляции продукта и её настройки для комфортного использования».