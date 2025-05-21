Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nvidia Isaac Nvidia Intelligent System for Advanced Acceleration and Control Intelligent Machine Acceleration
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|ИИ заменит 80% людей на заводах 1
|05.06.2018
|Nvidia представила системы роботизации на базе Jetson Xavier и ПО Isaac 2
|10.10.2017
|Nvidia представила дизайн-лабораторию Holodeck 2
|01.08.2017
|Nvidia использует искусственный интеллект для ускорения рендеринга 1
Nvidia Isaac и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3568 3
|НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.