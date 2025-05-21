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Nvidia Isaac Nvidia Intelligent System for Advanced Acceleration and Control Intelligent Machine Acceleration


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ИИ заменит 80% людей на заводах 1
05.06.2018 Nvidia представила системы роботизации на базе Jetson Xavier и ПО Isaac 2
10.10.2017 Nvidia представила дизайн-лабораторию Holodeck 2
01.08.2017 Nvidia использует искусственный интеллект для ускорения рендеринга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Nvidia Isaac и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3568 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14612 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4505 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 1
Nvidia Holodeck - интеллектуальная платформа виртуальной реальности для разработчиков 2 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Nvidia Quadro GPU 248 1
Nvidia Titan RTX 9 1
Nvidia VRWorks - Nvidia Variable Rate Shading (VRS) - Nvidia VR Ready 6 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia OptiX 4 1
Nvidia SDK VRWorks 360 2 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1255 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2809 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
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