Nvidia выпустила нового «убйицу» Raspberry Pi. Он в 80 раз мощнее предшественника

Одноплатный компьютер Nvidia Jetson Nano обзавелся новой версией под названием Jetson Orin Nano, которая оказалась в 80 раз мощнее. Разница между моделями – три с половиной года, и для такого прироста Nvidia было достаточно установить более современные компоненты. Плюс ко всему Jetson Orin Nano оказался компактнее самого известного одноплатника Raspberry Pi 4 Model B.

Новый крошечный ПК Nvidia

Компания Nvidia, известная в первую очередь своими видеокартами, анонсировала новый крошечный одноплатный компьютер Jetson Orin Nano. Это эволюция модели Jetson Nano более чем трехлетней давности.

Между Jetson Orin Nano и его предшественником гигантская пропасть в плане производительности. Как пишет портал Liliputing, новый компьютер оказался в 80 раз мощнее предыдущего.

Это подтверждают и замеры самой Nvidia. Если оригинальный Jetson Nano, увидевший свет в марте 2019 г., выдавал 472 GFLOPS в приложениях, задействующих искусственный интеллект, то современный Jetson Orin Nano рассчитан на 4x1012 триллионов операций в секунду (40 триллионов, TOPS). Значение в гигафлопсах и терафлопсах разработчики не приводят.

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Но здесь есть важный нюанс. 40 TOPS – это показатель старшей версии, а есть еще и младшая с результатом в 20 TOPS. Она производительнее Jetson Nano в 40 раз.

Новый Jetson Orin Nano показал рост не только своих вычислительных мощностей, но и рекомендуемой цены. Базовая модификация стоит $199 (12,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 сентября 2022 г.), а старшая – $299 (18,2 тыс. руб.). За обычный Jetson Nano образца марта 2019 г. Nvidia на старте продаж просила лишь $99 или 6000 руб.

Аппаратная составляющая

80-кратный прирост производительности никак не отразился на физических габаритах Jetson Orin Nano. Это по-прежнему всего одна плата размерами 70х45 мм с коннектором SODIMM, как и у предыдущего Jetson Nano. Другими словами, он все еще меньше обычной кредитной карты, размеры которой – 86х54 мм.

Прямой конкурент Jetson Orin Nano в лице Raspberry Pi 4 Model B стоит $55 (3350 руб.) за версию с 4 ГБ и (4570 руб.) за 8 ГБ. При этом его размеры составляют 88х59х20 мм.

Блок-схема CPU в составе Jetson Orin Nano

Новый одноплатник Nvidia построен на базе системы на чипе, вместившей в себя в первую очередь шесть ARM-ядер Cortex-A78AE на частоте до 1,5 ГГц. Видеоподсистема чипа получила 512 ядер CUDA в базе и 1024 в топе и частоту 625 МГц. Также у нее есть 16 или 32 тензорных ядер в зависимости от выбранной версии.

Встроенная память в компьютере не предусмотрена – он работает с внешними чипами NVMe. Что до памяти оперативной, то в обеих версиях это LPDDR5, но покупатели Jetson Orin Nano за $199 получат лишь 4 ГБ с шиной 64 бит. Если отдать за ПК все $299, то объем ОЗУ вырастет до 8 ГБ, а шина – до 128 бит.

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Потребляемая мощность зависит от нагрузок. Jetson Orin Nano за $199 нуждается в 5-10 Вт, а за $299 – в 7-15 Вт. Набор контактов ввода-вывода включает 3xUART, 2xSPI, 2xI2S, 4xI2C, CAN, DMIC, DSPK, PWM и GPIO.

Разница в производительности

Добиться более высокой вычислительной мощности Nvidia добилась банально путем использования в Jetson Orin Nano более современных компонентов в сравнении с обычным Jetson Nano почти четырехлетней давности.

Для примера, Jetson Nano, с которым Nvidia сравнивает свое новое творение, поставляется с 4 ГБ оперативной памяти морально устаревшего стандарта LPDDR4 и с процессором на архитектуре Maxwell против более современной Ampere в CPU Jetson Orin Nano. В его составе четыре ядра Cortex A57 на частоте до 1,43 ГГц и лишь 128 ядер CUDA в составе интегрированного графического решения.

К преимуществам Jetson Nano можно отнести лишь наличие штатного накопителя на 16 ГБ формата еММС 5.1.

Если копнуть немного глубже

У Nvidia есть несколько моделей одноплатных компьютеров, и Jetson Nano объективно не самый производительный среди них. Например, в ноябре 2019 г. она показала миру ПК в точно таком же форм-факторе под названием Xavier NX, который выпустила весной 2020 г.

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Разница между этими компьютерами всего около полугода, но производительность Xavier NX оказалась на уровне 6 TFLOPS против 0,5 TFLOPS у Jetson Nano. Однако и стоил он на момент анонса в пределах $400 (24,3 тыс. руб.). Другими словами, новый Jetson Orin Nano даже в базовой версии значительно мощнее Xavier NX, хотя стоит при этом вдвое дешевле.