«Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным технологическим партнером облачного интегратора Yandex Cloud. Теперь платформа для управления затратами на облачную инфраструктуру доступна в специализированном маркетплейсе решений Yandex Cloud. Пользователи платформы Yandex Cloud могут безопасно подключаться к FinOps-платформе для сокращения расходов на облачную инфраструктуру.

«Инферит Клаудмастер» предоставляет рекомендации по управлению облачными затратами, понятные как DevOps, так и финансовому директору. Собственные алгоритмы платформы глубоко анализируют использование объектов инфраструктуры, подсвечивают возможности для потенциальной экономии и прогнозируют траты на основе данных предыдущих периодов.

Платформа помогает автоматизировать работу команд с облачной инфраструктурой: контролировать затраты по сервисам, вплоть до стоимости отдельной ВМ; отслеживать и подсвечивать неиспользуемые ресурсы; выявлять ресурсы, которые используются неэффективно и предлагать подходящий размер объектов; показывать, как можно сэкономить 15% дополнительно за счет скидки на объем CVoS от Yandex Cloud;

Функциональность платформы помогает не только автоматизировать рутинные операции, но и сэкономить пользователям до 30% затрат на облачную инфраструктуру уже в первый месяц использования.

«Технологическое партнерство «Инферит Клаудмастер» и Yandex Cloud дает пользователям облака дополнительные возможности по контролю над затратами на инфраструктуру. FinOps-платформа уже сейчас доступна для всех пользователей Yandex Cloud, в планах есть расширение функциональности, которое связано в том числе с контейнеризацией, DBaaS и другими PaaS-продуктами Yandex Cloud», – сказал Станислав Быков, директор по развитию «Инферит Клаудмастер».