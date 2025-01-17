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Softline Инферит Инферит Облако

Softline - Инферит - Инферит Облако


17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги 1
14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность 2
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций 1
10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре 1
23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов 1
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 1
11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений 1
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов 1
06.12.2024 Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
04.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security 2
03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 2
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО 1
07.10.2024 Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 1
27.09.2024 «Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных 1
20.09.2024 «Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции 2
20.08.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями 2
08.08.2024 «Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 2
16.07.2024 «Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» 1
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store 1
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
18.06.2024 «Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе 1
14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией 2
11.06.2024 Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака» 2
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
21.05.2024 «М.Видео» выбрал персональные компьютеры «Инферит» для решения задач импортозамещения 1
Стали ли российские облака реальной альтернативой западным платформам? 1
16.04.2024 Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9 1
09.04.2024 «Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы 1
29.03.2024 «Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact 1
22.03.2024 В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP 2
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов 1
14.03.2024 «Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России 2
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 2
01.03.2024 «Инферит» запускает производство компонентов на собственном заводе «Инферит Техника» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 60

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 32
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 17
Broadcom - VMware 2359 9
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 5
Softline - Polymatica - Полиматика 172 5
Softline - Develonica - Девелоника 132 5
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 5
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 4
SoftClub - СофтКлуб 156 4
Softline - Инженер ТЦ 68 4
ЦВТ 71 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Телеком Биржа 18 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 3
Almalinux Open Source Foundation 28 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
2domains 4 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 2
Orion soft - Орион софт - 103 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 14 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Microsoft Corporation 24624 1
Ростелеком 9700 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
SAS Institute 971 1
Citrix Systems 812 1
Red Hat 1305 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ServiceNow 88 1
Наукоград - технопарк 134 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Скопинфарм 7 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Москоллектор ГУП 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 15
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 14
OpenStack 488 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 13
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 11
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 11
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 11
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 43 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
Моноблок - Monoblock PC 930 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 47
Linux OS 9936 17
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 16
NVision Барьер 648 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 6
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 4
Softline - DeskWork 117 4
Softline - WorkFlowSoft 64 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 4
Microsoft Windows 15656 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 3
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 3
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 3
2Test Профишкаф 1 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 2
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 2
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 4 2
Microsoft Azure 1408 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Orion soft - Proxima DB 36 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Андриевский Сергей 13 12
Мантуров Максим 11 10
Самоукин Сергей 17 7
Гуляев Андрей 6 4
Зинин Игорь 5 2
Залманова Александра 8 2
Березин Максим 111 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Гришин Дмитрий 208 1
Козлов Евгений 34 1
Карпов Евгений 40 1
Черняго Павел 1 1
Прохорчик Денис 7 1
Маруков Иван 1 1
Левин Константин 35 1
Баранов Дмитрий 24 1
Ганюшин Владислав 2 1
Чуканов Сергей 63 1
Рудевский Антон 39 1
Соловей Антон 10 1
Демидов Артем 1 1
Логачева Наталья 3 1
Хасьянов Айрат 3 1
Борисов Алексей 27 1
Шицле Ярослав 21 1
Курмаев Рустам 29 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Лобанов Валерий 18 1
Кострюкова Надежда 4 1
Абдеева Ирина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Бугримов Олег 1 1
Мочалов Илья 1 1
Деменков Николай 1 1
Исаченкова Ольга 1 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Денщиков Дмитрий 1 1
Чистяков Александр 8 1
Иванов Антон 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 47
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 11
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 10
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Аренда 2416 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 5
Евразийский цифровой университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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