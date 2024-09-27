«Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1). Теперь клиенты «Инферит Облако» смогут хранить и обрабатывать в облачной инфраструктуре даже самую чувствительную информацию, включая биометрические и специальные персональные данные, обеспечивая высочайший уровень защиты и полное соответствие требованиям российского законодательства. Аттестация по требованиям безопасности персональных данных по УЗ-1 открывает новые возможности для компаний, предъявляющих повышенные требования к безопасности, таких как медицинские организации, кредитно-финансовые учреждения и операторы сотовой связи. Это позволяет бизнесу сосредоточиться на основной деятельности, доверив защиту чувствительных данных профессионалам, и способствует реализации целей нацпроекта «Цифровая экономика». Это достижение отвечает стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов, а также укреплению информационной безопасности.

Уровень защиты УЗ-1 — это высший уровень защищенности персональных данных, предусмотренный российским законодательством. Аттестация подтверждает, что в инфраструктуре «Инферит Облако» можно хранить и обрабатывать даже самую чувствительную информацию, в том числе биометрические и специальные персональные данные.

Процедуру приведения в соответствие с требованиями законодательства прошла вся информационная система провайдера. Это технические и программные средства для функционирования облачной инфраструктуры. Аттестация проводилась специалистами центра ООО «Кард сек».

Развитие безопасности облачной инфраструктуры согласуется с целями нацпроекта «Цифровая экономика». Все больше компаний используют персональные данные для экономической деятельности. В ритейле их используют для разработки программ лояльности, а в финансовом секторе — для скоринга. Цифровые госуслуги также стали возможны благодаря обработке персональных данных.

Соответствие инфраструктуры «Инферит Облако» первому уровню защищенности важно для компаний, которые предъявляют повышенные требования к обеспечению безопасности персональных данных. В первую очередь, это медицинские организации, кредитно-финансовые учреждения и операторы сотовой связи.

«Для современного бизнеса персональные данные — это одновременно источник идей для развития и огромная ответственность. Построение защищенного контура сопряжено со значительными инвестициями в оборудование, программное обеспечение и квалифицированный персонал. Мы предлагаем компаниям сосредоточиться на развитии основного направления, а чувствительные данные разместить в защищенном облаке. Для нас важно не просто отвечать на вызовы в части кибербезопасности, но и опережать их, выстраивая безопасную среду для бизнес-сообщества», — отметил директор облачных продуктов «Инферит» Максим Мантуров.

«Инферит Облако» проводит системную работу по повышению уровня безопасности систем хранения, обработки и передачи данных. Ранее провайдер прошел экспертизу Роскомнадзора для включения в единый реестр хостинг-провайдеров России. Также инфраструктура провайдера размещается в ЦОД Tier-III, расположенном в Москве. На периметре работает кластер NGFW и отечественное решение 2FA, а все клиенты провайдера получают бесплатную защиту от DDoS-атак. Она работает на сетевом (L3) и транспортном уровне (L4).