Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использования избыточных мощностей облака. В отдельных конфигурациях сокращение расходов может составить до 70%. Решение подходит для задач с непостоянной нагрузкой или временным проектам. Обычные виртуальные машины (ВМ) служат основой для развертывания стабильных ИТ-решений: их применяют для запуска критически важных приложений, баз данных или веб-сервисов, где требуется гарантированная доступность и бесперебойная работа.

Прерываемые виртуальные машины отличаются от классических гибкостью управления ресурсами и экономией до 50–70%. Их ключевая особенность заключается в предельной продолжительности работы машины — 24 часа. После она автоматически завершает свою работу.

Главное преимущество прерываемых ВМ — оптимизация бюджета клиентов для задач, где непрерывность работы не является приоритетом. Например, обработка больших данных или тестовые среды могут работать с перерывами без ущерба для результата. Кроме того, это инструмент масштабирования: клиенты запускают десятки прерываемых ВМ параллельно для ускорения процессов без долгосрочных обязательств.

К наиболее эффективным сценариям использования прерываемых ВМ можно отнести: тестовые среды разработки, где допустимы краткосрочные простои; пакетная обработка данных, которую можно возобновить после прерывания; рендеринг графики и видео; Hadoop- и Kubernetes- проекты; научные вычисления и анализ данных; CI/CD пайплайны; временные среды обучения; нагрузочное тестирование; распределенные вычисления с возможностью перезапуска; подготовка и трансформация данных; фоновые задачи, не требующие мгновенного выполнения.

Важно понимать ограничения прерываемых ВМ. Они не подходят для критически важных сервисов, требующих постоянной доступности. Также на услугу не распространяется SLA.

«Прерываемые виртуальные машины привлекательны для проектов с гибким графиком выполнения и ограниченным бюджетом. Они позволяют существенно снизить затраты на инфраструктуру при сохранении высокой производительности. Стоит понимать, что гибкость использования дает возможность мгновенно масштабировать проекты: запускать прерываемые машины для обработки данных или рендеринга графики и останавливать их в один клик после получения результата», — сказал технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

Прерываемые виртуальные машины дополнят портфель облачных сервисов по подписке (IaaS). В него уже входят виртуальные серверы и кластеры, частные и гибридные облака, резервное копирование и Disaster Recovery (DRaaS), а также помощь в миграции с облачных платформ.

Прерываемые ВМ сохраняют преимущества инфраструктуры «Инферит Облако»: она размещается в ЦОДе уровня Tier-III, использует быстрые SSD-диски DC класса с высоким показателем IOPS и гарантией надежности.