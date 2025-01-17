«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать комплексные задачи, связанные с использованием облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Git in Sky — интегратор DevOps-проектов. Компания обладает экспертизой в обслуживании и мониторинге крупных интернет-проектов, построенных на решениях Open Source, оптимизации и поддержке Big Data-систем, оптимизации популярных СУБД, а также автоматизации серверных систем и процессов.

Провайдер «Инферит Облако» специализируется на инфраструктурных проектах и ИТ-сервисах. Сегодня продуктовый портфель компании включает публичное и приватное облако, решения в сфере информационной безопасности и телекоммуникаций: инфраструктура как сервис (IaaS), оборудование в аренду (HaaS, Dedicated), кластеры Kubernetes, объектное хранилище S3, виртуальные рабочие столы (VDI).

Компетенции Git in Sky в части аутсорсинга DevOps и SRE-решений помогут заказчикам создать и поддерживать надежные серверные инфраструктуры. Также компания помогает организациям переносить их ИТ-инфраструктуру в облако, улучшает производительность высоконагруженных веб-проектов, внедряет практики CI/CD, IaC и другие методы DevOps.

«Предоставление облачных услуг через разветвленную партнерскую сеть — одно из приоритетных направлений нашего бизнеса. Сотрудничество с Git in Sky поможет нашим клиентам достичь новых уровней контроля и стабильности ИТ-сервисов. Это особенно важная задача, учитывая, что многие организации сталкиваются с трудностями при поддержании своих корпоративных систем из-за нехватки квалифицированных специалистов. Расширение сети Managed Service партнеров позволяет российским предприятиям любого размера получить доступ к лучшим облачным практикам и сервисам», — сказал коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Настройка ИТ-сервисов в облачных окружениях является одной из наиболее востребованных наших услуг. Мы рады, что сможем быть полезны клиентам “Инферит Облако” своими знаниями и опытом в этой сфере. Уверен, что политика “Инферит Облако”, направленная на оказание услуг через партнерскую сеть, позволит нам быстро развить взаимовыгодное сотрудничество», — отметил генеральный директор Git in Sky Сергей Житинский.