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Правительство Москвы ДИТ Москва Mos.Tech технологическая платформа



26.02.2025 Новый модуль «Вопрос-ответ» в разделе «Сообщество» на платформе Mos.Hub поможет российским разработчикам делиться экспертизой 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
21.05.2024 Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2376 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 50 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
GitHub 832 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
Скопинфарм 7 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 863 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5756 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4254 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2564 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 759 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1210 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3235 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 1
Wiki - Вики - режим Википедии 235 1
Оповещение и уведомление - Notification 4682 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 898 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5362 1
Repository - Репозиторий 873 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6293 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 16 2
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 1
Microsoft Office Word 778 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 243 1
Бугримов Олег 1 1
Мураховский Эдуард 38 1
Мочалов Илья 1 1
Андриевский Сергей 14 1
Гонтарь Людмила 9 1
Анисимов Алексей 14 1
Собянин Сергей 390 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1331 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 676 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 1
Евразийский цифровой университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2024 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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